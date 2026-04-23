Aprehendieron a una pareja en una investigación por un "escruche" y el robo de una moto

Un hombre y una mujer, ambos de 26 años, fueron aprehendidos este jueves al mediodía durante un allanamiento en el barrio La Herradura en el que secuestraron elementos relacionados con un “escruche” y el robo de una moto.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada en inmediaciones de Diagonal Urrutia y Sartora, donde secuestraron un celular, un termo, destornilladores de distinto tamaño, una pata de motor con la numeración suprimida, un porta patente sin dominio con inscripción “Royal Enfield” y una alforja tipo baulera.

Son investigados por el robo a una vivienda del mismo barrio.

Los elementos secuestrados están relacionados con un robo a vivienda del 13 de febrero en la zona de Belgrano al 12.600 que cometieron autores ignorados aprovechando la ausencia de los moradores, y el robo de una moto cometido cinco días más tarde.

La pareja fue notificada de formación de causa por encubrimiento y averiguación de ilícito a cargo de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (Odepa) y la Oficina de Determinación de Autores (ODA). Al término de las actuaciones, ambos quedaron en libertad.