Policía baleado: la mujer aprehendida negó tener participación en el hecho y no seguirá imputada

Mientras se aguarda la evolución del oficial de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Ian Ruiz que fue baleado el jueves, minutos antes de un allanamiento, la mujer que fue aprehendida en el lugar negó tener participación en el hecho, aportó datos de interés para el esclarecimiento y quedó desvinculada de la misma.

Acompañada por el abogado penalista Lucas Tornini tuvo una postura diferente en la causa que se tramita en la fiscalía de Estupefacientes y se negó a declarar. La Justicia de Garantías confirmó el pedido de conversión de aprehensión en detención que hizo la fiscal Daniela Ledesma y seguirá alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

“La mujer ratificó lo que ayer mismo le dijo a la policía y pedimos que se forme una causa por apremios ilegales ya que estaba bien cuando la aprehendieron y ahora tiene marcas en los brazos y los ojos hinchados: no podían actuar como actuaron”, dijo el profesional a 0223.

En la causa a cargo de la fiscal Florencia Salas los datos que aportó la mujer en su declaración serán analizados para terminar de identificar a los agresores de los dos policías que, tras efectuar cuatro disparos, le sacaron el arma a Ruiz y escaparon del lugar.

Tal como se informó, de acuerdo a los primeros datos que tienen los investigadores, el oficial Ian Ruiz y un compañero circulaban en una moto para hacer un “corte”, una tarea propia de los allanamientos por infracción a la ley de drogas. En esa labor iban detrás de una camioneta cuando fueron sorprendidos por una o dos personas caminando que efectuaron el disparo que lo hirió gravemente.

El compañero de Ruiz dio una primera versión de lo sucedido en inmediaciones de Termas de Río Hondo y Rawson, y este viernes se presentó en Tribunales para ampliar la misma y dar más detalles.

El joven policía de 20 años permanece internado en el Hospital Privado de Comunidad a donde fue trasladado tras ser estabilizado de urgencia en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Su estado sigue siendo delicado, pero se mantiene estable tras las dos intervenciones practicadas.