Tremendo video: se filtraron las imágenes del operativo que secuestró armas y más de 250 plantas de marihuana

El allanamiento ocurrió en un predio del barrio El Casal.

Se conocieron imágenes del megaoperativo desarrollado este lunes en una vivienda del barrio El Casal, donde secuestraron 250 plantas de marihuana, una cantidad no precisada de dólares, armas y municiones.

Se trata de un allanamiento en el marco de la investigación a cargo de la Justicia Federal que terminó con el secuestro de los elementos mencionados y arrojó impactantes imágenes mientras se llevaba a cabo.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que la causa está a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata de Santiago Eyherabide y con la actuación del auxiliar fiscal Hércules Giffi. Las actuaciones y el operativo están a cargo de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

De acuerdo a lo que trascendió, al menos cuatro hombres fueron aprehendidos tras el secuestro de aproximadamente 250 plantas de marihuana, tres escopetas y un pistolón, aunque se sigue trabajando en el lugar.

En el lugar también secuestraron una cantidad no precisada de dinero, incluyendo dólares, y municiones.