Drones, puntos calientes y grabaciones ocultas: cómo atraparon a la "Banda de los Bolseros"

El despliegue policial sorprendió en la noche del jueves al barrio Coronel Dorrego, con helicóptero y 350 oficiales efectuando un megaoperativo. Buscaban a una banda de narcotraficantes que vendía drogas, robaba vehículos y tenían armas: la "Banda de los Bolseros".

Aprehendidos tras los allanamientos.

Pistolas y municiones secuestradas.

Tremendo operativo en la "Villa Gascón".

La investigación comenzó con denuncias de los vecinos, alertados por lo sucedido el 4 de diciembre del año pasado cuando balearon a Ian Ruiz, un oficial de Drogas Ilícitas. En el barrio, se alarmaron por la situación con la comercialización de drogas y el peligro que representaba la banda. A partir de entonces, la fiscalía de Estupefacientes a cargo de Daniela Ledesma inició una minuciosa investigación.

Qué son los "puntos calientes" y cómo actuaron los drones

Uno de los apartados que permitió el seguimiento de los componentes de la banda fue el de los "puntos calientes". Se trata de lugares en la ciudad de Mar del Plata, vigilados por el Mapa Digital, donde se vendía droga y el ilícito derivaba en otros delitos, como robos calificados o intento de homicidios.

Cocaína fraccionada por la "Banda de los Bolseros".

Marihuana y cocaína que comercializaba la banda.

Para controlar los movimientos de la organización, se utilizaron drones con cámaras térmicas que permiten seguir el andar nocturno de los delincuentes. El raid comercial de los narcotraficantes, las acciones de compra y venta más las sustancias que secuestraron en el proceso determinaron las pruebas necesarias para iniciar las causas y las órdenes de allanamiento.

La disputa en Mar del Plata por el narcotráfico

Días atrás, otro megaoperativo partió desde el estacionamiento del Estadio José María Minella y se dirigió hacia diferentes sectores de la ciudad, desde el norte al sur del partido de General Pueyrredon. Fuentes de la Dirección de investigaciones contra el crimen organizado confiaron que en total se realizaron 30 allanamientos simultáneos. Si bien consideran a la "Villa Gascón" como punto álgido del conflicto (barrio Coronel Dorrego, donde balearon a un oficial que investigaba los hechos por los que ayer se efectuaron las detenciones), el narcomenudeo en la ciudad es una realidad y el territorio de acción se expande.

El dinero de la venta de droga en Mar del Plata.

Puntualmente, en el operativo del jueves por la noche, aprehendieron a 16 personas -trece hombres y tres mujeres-, otra femenina quedó a disposición de la Justicia, cuatro personas fueron notificadas por la causa y tres están prófugas. Drogas, autopartes, dinero y armas fueron elementos secuestrados como pruebas de una organización criminal que comercializaba estupefacientes y efectuaba robos sistemáticamente.