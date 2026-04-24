Golpearon a culatazos a matrimonio para asaltarlos a una cuadra de la comisaría
Sucedió a cien metros de la comisaría tercera. Las víctimas tienen más de 70 años.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un matrimonio fue sorprendido el jueves a la tarde en su casa ubicada a una cuadra de la comisaría tercera por al menos cuatro delincuentes que los golpearon con la culata de un arma de fuego y que escaparon antes de robar.
Fuentes judiciales es confirmaron a 0223 que el hecho se registró en una vivienda en calle Padre Dutto entre Irala y Ortiz de Zarate que tiene en su parte delantera un espacio de compra venta.
"Cuatro personas ingresaron mientras un quinto sujeto los esperaba a bordo de un auto gris", dijeron vecinos del lugar a este medio.
Personal de la dependencia ubicada a cien metros del lugar realizó las primeras actuaciones que ordenó el fiscal Mariano Moyano que incluyen el relevamiento de cámaras de la zona.
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