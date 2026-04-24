Golpearon a culatazos a matrimonio para asaltarlos a una cuadra de la comisaría

Los ladrones llegaron a la casa en un auto gris.

Un matrimonio fue sorprendido el jueves a la tarde en su casa ubicada a una cuadra de la comisaría tercera por al menos cuatro delincuentes que los golpearon con la culata de un arma de fuego y que escaparon antes de robar.

El ingreso de los delincuentes a la vivienda.

Fuentes judiciales es confirmaron a 0223 que el hecho se registró en una vivienda en calle Padre Dutto entre Irala y Ortiz de Zarate que tiene en su parte delantera un espacio de compra venta.

Registros de la cámara de seguridad de la vivienda.

"Cuatro personas ingresaron mientras un quinto sujeto los esperaba a bordo de un auto gris", dijeron vecinos del lugar a este medio.

Personal de la dependencia ubicada a cien metros del lugar realizó las primeras actuaciones que ordenó el fiscal Mariano Moyano que incluyen el relevamiento de cámaras de la zona.