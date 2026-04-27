“Mi papá no tiene dólares, es jubilado”: así fue el salvaje asalto a un matrimonio en su casa

Un grupo de personas se presentó en una vivienda de Padre Dutto, entre Irala y Ortiz de Zárate, y, con fingida curiosidad, consultó por una pileta que estaba a la venta. Miguel Ángel, de 78 años, no dudó y abrió la puerta para atenderlos, sin sospechar que segundos después se desataría el caos.

“Uno de los delincuentes empujó a mi papá y los otros ingresaron a la casa, donde estaba mi mamá acostada”, contó Marita, hija de las víctimas, en diálogo con 0223.

A pesar de que el hombre estaba en el piso, no dudaron en golpearlo. “Le dieron en la boca y en la panza, al grito de que entregue los dólares. También le gatillaron. Mi papá no tiene dólares, es jubilado”, comentó con mucha bronca.

Miguel Ángel empezó a gritar por la desesperación y el dolor. La vecina de al lado escuchó y salió rápidamente a increpar a los delincuentes, que, alertados por uno de sus cómplices —quien hacía de campana en un auto blanco—, huyeron del lugar.

“Fue todo muy rápido. Cuando mi mamá se quedó sola, agarró el teléfono y me llamó: ‘Marita, por favor, me están robando’. Yo corté y llamé al Comando de Patrullas”, continuó.

Luego, pidió ayuda a una conocida y se trasladó en moto hasta la casa de sus padres. “Las chicas del Comando llamaron a la ambulancia y revisaron a mi papá. Ahora está adolorido por los golpes, con moretones en la espalda y la rodilla. Gracias a Dios están mejor, pero siguen asustados”, destacó.

Sobre la circunstancias del hecho, señaló que “siempre estoy yo o mi hijo mayor, que vive con ellos, pero se nota que el auto estuvo dando vueltas y conocía los movimientos. Trataremos de tomar recaudos, pero quiero destacar a la chica de al lado, que se comportó diez puntos”.

Por su parte, personal de la Comisaría 3ra, ubicada a cien metros del lugar, realizó las primeras actuaciones por disposición del fiscal Mariano Moyano. Mientras se investiga la causa, el miedo por la inseguridad crece en el barrio Villa Lourdes y los residentes piden respuestas.