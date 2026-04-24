Alertan que la reforma electoral dejaría solo tres partidos en las presidenciales: hasta LLA quedaría afuera

Una advertencia sobre el futuro del sistema político encendió el debate en torno a la reforma electoral que impulsa el gobierno nacional: hasta 219 partidos políticos, entre nacionales y distritales, podrían perder su personería si avanzan los cambios en las condiciones para su funcionamiento. En ese escenario, apenas tres estarían en condiciones de competir en las próximas elecciones nacionales. Un dato llamativo: ni La Libertad Avanza quedaría en pie con los nuevos criterios.

El eje del planteo está en el endurecimiento de los requisitos para la inscripción y permanencia de las fuerzas políticas, una de las modificaciones incluidas en el proyecto oficial. Entre otros puntos, se prevé elevar la cantidad mínima de afiliados y los porcentajes de votos exigidos para conservar el reconocimiento legal.

Según el análisis, muchas agrupaciones -especialmente distritales o de menor estructura- no lograrían cumplir con estas nuevas exigencias, lo que derivaría en su desaparición del escenario electoral.

Pero el punto más relevante son los nuevos criterios para el reconocimiento de un partido nacional. Para alcanzar esa condición, la ley propuesta establece que se debe contar con reconocimiento en 10 distritos (las 23 provincias y CABA), y no en 5 como ocurre actualmente. Según un estudio realizado por el consultor Facundo Cruz, en base a datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral, quedarían vigentes 19 de los 45 partidos nacionales existentes.

El gobierno prepara una reforma estructural del sistema electoral argentino.

Algunos de los que caerían son actores relevantes del sistema político argentino, como los integrantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el armado del cordobés Juan Schiaretti, Patria Grande de Juan Grabois, el espacio de los Rodríguez Saá y el GEN de Margarita Stolbizer, junto a sellos históricos como el Partido Intransigente y la Ucedé.

Sin embargo, la reducción sería aún mayor. La modificación propuesta por el Gobierno eleva el mínimo de afiliados para que un partido tenga reconocimiento distrital, pasando del 0,04% del padrón al 0,05%. Esto implicaría que 193 de los 323 partidos dejen de cumplir con el nuevo criterio, incluidos 49 de la provincia de Buenos Aires.

Lo novedoso del análisis de Cruz es el cruce entre ambos escenarios: al perderse esos casi 200 reconocimientos distritales, solo tres partidos nacionales mantendrían presencia en 10 provincias. De ese modo, únicamente el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el PRO podrían presentar candidato a presidente en 2027 con los nuevos requisitos.

“Todos los que quieran sobrevivir tienen que salir a buscar más avales que los que hoy tienen. Esto, según lo que indica el proyecto, sería digital a partir de ahora. En definitiva, implica abrir las estructuras, salir a juntar voluntades y volver a enamorar para evitar convertirse en cáscaras vacías”, explicó el politólogo, aunque aclaró que el impacto final podría ser menor.