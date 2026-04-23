Reforma electoral: la iniciativa abre la puerta a votar intendente y gobernador junto al presidente

El proyecto de reforma electoral presentado por el Gobierno al Senado habilita que las elecciones provinciales vuelvan a realizarse de manera conjunta con las nacionales. Uno de los artículos autoriza que las categorías electivas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puedan adherirse a la Boleta Única de Papel (BUP), vigente a nivel nacional desde el año pasado.

De este modo, La Libertad Avanza busca resolver la dificultad que se generó con la implementación del nuevo instrumento de votación, que derivó en el primer desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires desde el retorno de la democracia.

La BUP debutó en 2025 con éxito en su instrumentación, pero con la cuenta pendiente de resolver la incompatibilidad con las elecciones provinciales.

El año pasado, el gobernador Axel Kicillof resolvió adelantar para el 7 de septiembre las elecciones de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, mientras que el 26 de octubre se realizaron los comicios nacionales, en los que se renovaron diputados nacionales. Más allá de los factores políticos que influyeron en esa decisión, lo concreto es que la BUP aprobada por el Congreso en 2024 no permite la adhesión de candidatos provinciales, como sí ocurría hasta 2023 con la boleta partidaria, que incluía en un mismo tramo categorías como presidente, gobernador e intendente.

Así, en caso de que prospere la reforma impulsada por Milei, en 2027 las provincias podrán volver a unificar sus elecciones con las nacionales, una instancia en la que se definirán no solo cargos legislativos, sino también gobernadores en las 23 provincias, el jefe de Gobierno porteño y autoridades municipales en distintos distritos.

En concreto, el artículo 72 del proyecto modifica la Ley 15.262 y habilita que las provincias y CABA comuniquen al Poder Ejecutivo Nacional, con una antelación no menor a 90 días respecto de la elección nacional, su decisión de adherir al régimen. Por su parte, el artículo 73 establece que, en caso de simultaneidad, la BUP incluirá categorías nacionales, provinciales y, de corresponder, municipales. Además, se incorpora un casillero para votar la lista completa de un partido o alianza, una opción que no está contemplada en el esquema actual.

Si la reforma avanza, las elecciones provinciales y nacionales podrán volver a realizar en simultáneo.

Chau Paso, hola Ficha Limpia

El proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno de Javier Milei plantea una reconfiguración profunda del sistema político argentino, con foco en reducir costos y modificar las reglas de competencia.

Entre los cambios principales, se propone la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), de modo que cada partido o alianza deba definir sus candidatos mediante mecanismos internos, sin financiamiento ni organización estatal.

Cada Provincia podrá optar adherir a la BUP.

La iniciativa también incluye modificaciones en el financiamiento de la política, con mayores controles sobre los aportes pero con eliminación de restricciones al financiamiento privado, en conjunto con la eliminación del financiamiento público de la campaña electorales.

Otro punto central es la incorporación del criterio de “Ficha Limpia”, que impediría competir a personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos, además de cambios en los requisitos para la creación y mantenimiento de los partidos políticos.