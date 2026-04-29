Abad: “Modernizar no puede ser sinónimo de concentrar decisiones ni de debilitar la competencia democrática”

El senador nacional Maximiliano Abad participó de la segunda jornada sobre reforma electoral realizada este miércoles en la Facultad de Derecho, donde analizó el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y planteó una serie de observaciones sobre su impacto en la calidad institucional.

Durante su exposición, Abad sostuvo que el debate no puede reducirse a una cuestión técnica: “Estamos ante una discusión institucional de fondo. Cualquier reforma electoral debe tener como eje la participación ciudadana, la transparencia y la equidad. Modernizar no puede ser sinónimo de concentrar decisiones ni de debilitar la competencia democrática”.

En el proyecto elevado por el Ejecutivo Nacional se incluyen temas de relevancia como la eliminación de las PASO, el financiamiento de campañas, la personaría jurídica y registro de partidos políticos, ficha limpia, casillero de lista completa, modificación de la ley de simultaneidad, entre otros.

En relación con la posible eliminación de las PASO, el legislador remarcó que las primarias cumplen un rol central en el sistema democrático al garantizar la participación ciudadana en la selección de candidaturas. Si bien consideró razonable exceptuarlas en casos de lista única, advirtió que “su eliminación general implicaría trasladar las decisiones a acuerdos de cúpula, reduciendo el protagonismo de la ciudadanía”, dijo.

Asimismo, Abad analizó los cambios propuestos en el sistema de partidos y el financiamiento político. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer a los partidos con representación real y evitar la proliferación de estructuras sin base social, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de reducir el financiamiento público en favor del privado, lo que podría afectar la equidad en la competencia electoral.

En ese marco, Abad también expresó su discrepancia con la modificación de la Ley de Simultaneidad, al advertir que la propuesta de unificar en una sola boleta toda la oferta electoral, nacional, provincial y municipal, implicaría un retroceso respecto a la Boleta Única de Papel. Según explicó, “el esquema actual de boletas separadas permite proteger el federalismo, evitando que la oferta nacional condicione la provincial, y además simplifica el acto de votación”, sostuvo. En ese sentido, alertó que una boleta unificada “generaría dificultades operativas y podría afectar la claridad del voto, por lo que consideró necesario mantener el sistema vigente con urnas y boletas diferenciadas”, se expresó.

En materia de campaña electoral, consideró que es necesario revisar el esquema actual de espacios cedidos en medios, pero alertó que su eliminación total podría perjudicar la visibilidad de las fuerzas políticas más pequeñas. Además, reafirmó su postura a favor de la implementación de Ficha Limpia, como una herramienta para garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas con idoneidad y conducta intachable.

“No estamos hablando de presunciones ni de procesos en curso, el principio de inocencia es un valor que no se negocia, sino de personas que ya fueron juzgadas y condenadas por la Justicia”, remarcó y amplió en el concepto: “Que alguien en esa situación pueda acceder a un cargo de representación popular es una contradicción que la sociedad argentina ya no tolera, y con razón. La confianza en las instituciones empieza por quiénes las ocupan”.

Por último, el senador hizo hincapié en la necesidad de avanzar en una reforma electoral en la provincia de Buenos Aires, con eje en la Boleta Única de Papel y en la construcción de consensos políticos amplios. “La reforma electoral no es un debate técnico de la política, es una prioridad institucional para devolverle a los bonaerenses la confianza en sus representantes”, afirmó.