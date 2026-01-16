Boleta Única en Provincia: libertarios presentaron su proyecto y marcan la cancha en uno de los tres grandes debates

La política bonaerense parece querer volver al acuerdo no escrito de que las reformas electorales se debaten y se concretan en los años en los que no hay comicios, luego de un 2025 marcado por el cambio de reglas. En ese marco, La Libertad Avanza marcó postura en uno de los tres grandes temas pendientes en la Provincia de Buenos Aires. Es que el bloque de senadores libertarios elevó un proyecto de ley para implementar la Boleta Única de Papel (BUP), tomando como antecedente lo ocurrido en 2025 a nivel nacional.

La iniciativa, que lleva la firma de la senadora marplatense Cecilia Martínez, apunta a la modificación de la Ley Electoral 5.109 y de la Ley 14.086, adoptando como sistema obligatorio de votación la BUP, en reemplazo de la tradicional boleta partidaria. Entre los fundamentos, el bloque planteó que la implementación de este sistema a nivel nacional “confirmó los efectos positivos previstos, tanto desde el punto de vista organizativo como desde la perspectiva de los derechos políticos del electorado”.

“La BUP implicó mayor libertad para el votante, igualdad real en el acceso a la oferta electoral y una reducción sustancial de prácticas asociadas al robo de boletas, la manipulación de la oferta electoral y el clientelismo”, sostuvo la bancada presidida por Carlos Curestis. La nueva propuesta retoma aspectos centrales de un proyecto similar presentado en 2024 y que recientemente perdió estado parlamentario. Ahora, con un bloque con mayor cantidad de integrantes, buscan que tenga otra incidencia en el debate legislativo.

La BUP es una apuesta central del armado libertario no solo en la Provincia de Buenos Aires, sino también en el resto de los distritos. Así lo confirmó recientemente el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, en un posteo en el que remarcó que “tenemos que seguir trabajando en la BUP en cada provincia y terminar con la trampa de las colectoras o los cientos de partidos en un mismo distrito que solo distorsionan la verdadera voluntad del electorado”.

La marplatense Cecilia Martínez, entre las firmantes del proyecto libertario.

PASO y reelecciones indefinidas

Además del instrumento de votación, la política bonaerense tiene en agenda otros dos grandes debates a saldar de cara a las próximas elecciones. Las PASO cuentan actualmente con plena vigencia, ya que la ley sancionada en 2025 solo dispuso su suspensión para ese año, por lo que, de no haber cambios, las primarias volverán a realizarse en 2027.

En ese marco, la postura del gobierno de Axel Kicillof no es clara, ya que lo que ocurra en la Provincia está estrechamente ligado a lo que suceda a nivel nacional, donde también las PASO solo fueron suspendidas en 2025. Si bien la decisión no es potestad de la Legislatura sino del Ejecutivo, de la mano aparece la cuestión del desdoblamiento, circunstancia que no se resolvería en caso de que la BUP desembarque en la Provincia, ya que la boleta nacional no admite la anexión de cargos provinciales.

Quienes sí tienen una posición definida son los libertarios, que ya adelantaron que, además de la BUP, presentaron un proyecto para eliminar definitivamente las PASO.

Bianco ya adelantó que el gobierno irá por la derogación de la ley que limita las reelecciones.

Las reelecciones indefinidas son, posiblemente, el gran tema a resolverse este año. Una ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, habilita un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, concejales y legisladores. La disposición se implementó en las legislativas de 2021, pero en 2023 hubo una reinterpretación que consideró como primer mandato el iniciado en 2019, por lo que la norma comenzó a tener pleno efecto desde 2025.

Con esta ley, en 2027 serán 82 los intendentes -sobre un total de 135- los que no podrán presentarse a un nuevo mandato, lo que incluye a dirigentes de todas las fuerzas políticas, aunque principalmente del peronismo y la UCR. En esa lista también está Guillermo Montenegro.

Si bien aún no dio precisiones sobre plazos, el gobierno provincial ya adelantó que irá por la derogación de la ley. “Vamos a seguir insistiendo, como lo hemos hecho todo este tiempo, en la reelección de los intendentes”, aseguró a fines de diciembre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien calificó a la limitación de las reelecciones indefinidas como una medida “proscriptiva”.