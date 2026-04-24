“Inestable”: el éxito imparable de Pablo Fábregas llega a Mar del Plata

“Inestable” es el nombre del espectáculo del comediante Pablo Fábregas que en la gira despedida del show se presentará en Mar del Plata el sábado 25 de abril a las 21 en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750).

El espectáculo es una línea histórica a través de los momentos que marcaron a fuego a su protagonista y a casi cualquiera que esté en la sala. Nacer, enamorarse, ser padre, envejecer y morir. Con algunas salvedades. Nacer en una familia atípica, enamorarse de la persona menos pensada, el hijo que llegó años después y un plan estratégico para sus últimos días.

“Inestable” está apoyado en lo emocional, por eso la comedia echa mano a la música en vivo, con una banda desmesurada. Es mucha comedia a corazón abierto, sazonada con un poquito de música.

“Desde que nací que gran parte de la energía del mundo se gasta en tratar de encontrar la estabilidad emocional, económica y universal…¡Es una farsa! El equilibrio no existe. Y puedo demostrarlo empíricamente: No conozco una sola persona equilibrada”, afirma Fabregas y añade: “Inestable es un intento por aceptar el descalabro emocional”.

“Los hombres y mujeres que aprendimos a navegar en la tormenta anímica nos reconocemos como envidiosos, malhumorados, frágiles emocionales, perdidos, inseguros, testarudos, valientes sin causa, cobardes enamorados. Todos, absolutamente todos, son bienvenidos en Inestable”, asegura el comediante que llega a la ciudad a través de Clap Producción Ejecutiva Mdq.

Pablo Fábregas es comediante, autor, director y actor argentino, con más de 20 años de trayectoria en radio, televisión, teatro y stand-up. Es una de las figuras clave en el desarrollo del stand-up en Argentina desde comienzos de los 2000, con más de 15 espectáculos estrenados en los principales escenarios del país y múltiples giras nacionales.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750)



