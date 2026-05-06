La temporada 2027 tiene su primera obra confirmada

La comedia musical Papá por Siempre se despidió del Teatro Liceo el fin de semana, cerrando su paso por la cartelera porteña con una propuesta que fue ampliamente aclamada por la crítica por su calidad artística, su emotividad y su cuidada puesta en escena y, acto seguido, el productor teatral Carlos ottemberg confirmó que la obra llegará a Mar del Plata en la temporada 2027.

Protagonizada por Martín «Campi» Campilongo y Dani «La Chepi», con dirección general de Ariel Del Mastro, la producción cuenta además con dirección de actores de Marcelo Caballero, dirección vocal de Seba Mazzoni, dirección musical de Gaspar Scabuzzo y diseño escenográfico de Jorge Ferrari.

Inspirada en el clásico cinematográfico Mrs. Doubtfire y en el inolvidable personaje que inmortalizó Robin Williams, la obra logró conectar con el público a través de una historia entrañable que combina humor, ternura y música en vivo, con una impronta local, moderna y familiar.

El elenco se completa con Albana Fuentes, Pablo Albella y un destacado grupo de niños y niñas que aportan frescura y energía a la historia. Así, la producción, con Flor Bertotti en la producción artística y Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert al frente de la producción general, renovará su encuentro con el público durante la temporada 2026/2027 en la costa atlántica.