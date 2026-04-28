Verónica Llinás perdió su celular y ofrece una curiosa recompensa para recuperarlo

La actriz Verónica Llinás fue víctima de un descuido personal seguido de un robo en la zona de Puerto Madero el pasado domingo 26 de abril. Según explicó en un video que no tardó en viralizarse, olvidó su celular en un restaurante y, cuando volvió a buscarlo, se lo habían robado.

En las últimas horas, publicó un pedido a la solidaridad para intentar recuperar el dispositivo, argumentando que tiene información sin respaldo. Sin embargo, aún no tuvo éxito con su búsqueda.

En un video que difundió su amigo Alejo García Pintos en su cuenta personal de X, Verónica se muestra en primer plano pidiendo ayuda para recuperar su celular y ofreciendo una recompensa a quien se lo acerque.

"Por favor, perdí mi celular en la zona de Puerto Madero, en un bar o en un restaurante. Volví y no estaba. Para quien se lo haya llevado: tiene el chip y todo bloqueado, no lo van a poder usar”, aseguró.

"Por favor devuélvanmelo, es mi herramienta de trabajo. A quien me lo devuelva le voy a regalar entradas para ver Una navidad de mierda. Por favor escríbanme a mis redes: @soyverollinas en Instagram y @VLlinas en Twitter, o en la boletería del Teatro Premier", continuó con su pedido de ayuda.

A su vez, expresó su enojo por la situación en sus redes sociales: “Me dejé el celular en un restorán en Puerto Madero y me lo chorearon. Si me lo dejaba en un bodegón de La Boca, capaz que aparecía”.