Tragedia en la ruta: un motociclista murió tras chocar contra un caballo

Un motociclista murió tras chocar contra un caballo en una ruta de Córdoba.

Un motociclista murió en un trágico accidente con un caballo ocurrido sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad cordobesa de San Esteban. El hecho generó conmoción y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo alrededor de las 20:30, cuando el conductor impactó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada. Producto de la violencia del choque, el hombre falleció en el acto.

El episodio tuvo lugar a unos 50 metros al norte del cruce que conecta San Esteban con Los Cocos, un tramo donde la presencia de animales sueltos suele representar un riesgo para quienes transitan por la zona.

Tras el accidente, las autoridades dispusieron el corte total de la ruta para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y de la Policía, que trabajaron en el lugar durante varias horas.

El tránsito fue desviado hasta completar las pericias. Al mismo tiempo, se iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer las posibles responsabilidades.