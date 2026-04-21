"Estamos desconsolados, era muy amiguero": tenía dos trabajos, iba a ver a Aldosivi y murió al chocar con un camión

El siniestro de un motociclista con un camión el domingo a la mañana generó dolor en Mar del Plata. Sobre todo en el entorno de la víctima, un joven de 29 años que falleció en el hospital al día siguiente. Salía de trabajar y se iba a descansar para disfrutar por la tarde su pasión: ver a Aldosivi que jugaba contra Racing.

El recuerdo de la familia por Mariano.

"Siempre estaba con una sonrisa. Era un chico súper cariñoso. Al momento del accidente, salía de trabajar y se iba a dormir porque iba a ver a Aldosivi", explicó Paola.

"Estamos desconsolados, era muy amiguero", le dijo a 0223 Paola, familiar de la víctima. Para llegar a fin de mes, Mariano Frías le había agregado a su trabajo en una fábrica del Parque Industrial otro empleo, los fines de semana por la noche. Se trasladaba en su moto hasta el accidente ocurrido en Alvarado y Corrientes, una esquina que repite siniestros en la ciudad.

El trágico choque que le costó la vida

Un fuerte impacto se dio entre la moto del joven y un camión en la esquina de Alvarado y Corrientes. La víctima fue traslada con múltiples fracturas (una de ellas expuesta en su pierna) y la cabeza lastimada producto del violento impacto.

Se trata de una de las esquinas con más choques y con los siniestros más violentos, debido a la escasa visibilidad. "Hay que tener mucho cuidado al circular por acá, sería bueno que pusieran cartelería", advirtieron los vecinos a este medio.