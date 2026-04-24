Buscan a "El reptil", el delincuente que gatea para evitar sensores de alarmas.

Tras la viralización de un robo en un local del barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba los comerciantes de la zona comenzaron a compartir imágenes de episodios similares que dejaron a la vista una modalidad delictiva nueva. Un ladrón que se desplaza por el suelo para evitar ser detectado por sistemas de seguridad: lo apodaron "el reptil".

Uno de los casos fue relatado por la dueña de un minimercado, quien aseguró haber sido víctima del sospechoso: “Vi la publicación de otro lugar, es el mismo que nos robó a nosotros y, según la Policía, no lo pueden agarrar. Es una pena”.

De acuerdo a su testimonio, el hecho ocurrió durante la madrugada del 3 de abril. El delincuente ingresó por la puerta trasera del comercio y, una vez adentro, avanzó arrastrándose por el suelo. “Se llevó el dinero de las cajas y algo de mercadería”, agregó la comerciante.







A este episodio se le suma otro registrado en una panadería del barrio General Paz. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa al hombre desplazándose cuerpo a tierra, aparentemente con la intención de eludir sensores.

En este último caso, el rostro del sospechoso quedó registrado con claridad, lo que incrementó la indignación entre comerciantes, quienes advierten sobre la reiteración de estos hechos y la falta de respuestas.