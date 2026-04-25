Talento local: trabajó 30 años en gastronomía y creó una app para simplificar la incursión de chefs en el rubro

Juan Pablo Carrera es un chef marplatense con más de 30 años de desarrollo profesional en la ciudad. Fue cocinero de Sauro, El anticuario y Abracadabra, entre otros restaurantes característicos de Mar del Plata. En el último tiempo, trabajando en Consultoría, observó que existía una problemática creciente, que no tenía herramientas para ser abordada: armar equipos de trabajo.

"Seleccionar personal en el rubro se convirtió en algo cada vez más complejo y todas las propuestas de mejora eran trabajo de hormiga. Había que hacer algo que le sirva a más gente", expresó a 0223 Carrera y agregó: "La idea de mi propuesta era minimizar costos y estrés en esos procesos, porque armar equipos es lo más importante para dar servicio".

Mar del Plata se ha convertido en un polo gastronómico muy importante para la región, "hotelero lo fue siempre", acotó el cocinero. "Pegó un salto en el mercado en los últimos 10 años, teniendo propuestas de muy alta gama y de consumo todo el año. La ciudad hizo una industria alrededor del sector y merece ir creciendo en todas las áreas", expresó Carrera.

Una idea marplatense

La propuesta fue pensada para resolver la ausencia de canales de contratación directa. "Hace cuatro años vi que necesitábamos algo distinto, que nos organice en la búsqueda de personal, porque se mezclaba el conseguir gente con otros recursos, había que poner avisos por redes o avisos en los diarios", recordó.

Y en esa línea, puso manos a la obra. "Hice cursos de Inteligencia Artificial y de programación, pero quería algo más confiable y profesional y ahí tuve que pedir ayuda a gente que programe de verdad". Así fue como nació Gastronomic Organization Service (GOS), la app que partió de la idea de generar una bolsa de trabajo para la Gastronomía y la Hotelería de Argentina y hoy apuesta a crear comunidad.

"Estamos empezando la campaña por Mar del Plata porque es una ciudad que funciona todo el año", contó el cocinero y enumeró los objetivos de la aplicación que ya está en funcionamiento. "Queríamos que simplifique los procesos y que pueda hacer que la gente progrese en su búsqueda de trabajo además de poder postularse a otras áreas del país", expresó Carrera.

"Es una ayuda para los empresarios que buscan personal, porque con la app en el teléfono pueden postular avisos en 1 minuto y obtener una respuesta directa", explicó el creador y puntualizó: "Incluso tienen un 'botón de emergencias' para publicar inmediatamente, que activa la publicación en tiempo récord para que la vean todos los postulantes".

Desafíos para el futuro

"Generar una comunidad para los trabajadores hoteleros gastronómicos es de mucha importancia en estos tiempos que se vienen", expresó el creador de la app y valoró: "Es un grano de arena en una playa, pero que suma".

Lejos de quedar paralizados, el equipo de trabajo detrás de la app ya está pensando mejoras para el futuro. Carrera pensó en expandir un ítem como "Mi primer trabajo" y en crear una sección que sea específicamente para alumnos o egresados de escuelas de cocina: "La idea es que los chefs puedan postularse en un lugar concreto a su primer trabajo".

Juan invitó a todos los empresarios y profesionales del rubro a probar la app, cargando sus datos, requerimientos y CV, en el caso de las y los trabajadores que se encuentran en búsqueda laboral: "Espero que la disfruten".