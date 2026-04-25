Conflicto en Chapadmalal: judicializan el desalojo y advierten que no dejarán las viviendas

El complejo hotelero de Chapadmalal estuvo históricamente destinado al turismo social. Foto de archivo 0223.

El conflicto en el complejo turístico de Chapadmalal suma tensión tras la intimación a unas 30 familias de trabajadores a abandonar las viviendas donde residen. Desde ATE confirmaron que presentaron un recurso de amparo judicial para frenar los desalojos y cuestionaron la intervención de la Agencia de Bienes del Estado.

En diálogo con Extra (102.1), el secretario gremial de ATE, Diego Lencinas, explicó que la medida fue rechazada por el sindicato al considerar que no corresponde que ese organismo tome decisiones sobre los trabajadores. “Hasta el momento dependen de la Secretaría de Turismo de la Nación, que es la que debería definir su situación laboral”, sostuvo.

La medida afecta a un total de 30 familias que hoy viven en el histórico complejo.

Según detalló, por ahora no hubo respuesta judicial, aunque anticipó que se trata de un proceso que puede extenderse en el tiempo. “Vamos a dar todas las peleas necesarias para frenar este avance”, afirmó, en referencia a lo que consideran un intento de privatización del complejo.

El dirigente también explicó que las viviendas forman parte del diseño original del predio, creado durante el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando la zona no tenía población estable. “Siempre hubo un sector destinado a los trabajadores, no ocupan hoteles sino espacios específicos para vivienda”, aclaró.

El complejo hotelero de Chapadmalal estuvo históricamente destinado al turismo social. Foto de archivo 0223.

En ese marco, reconoció que los empleados saben que no son propietarios, pero insistió en que cualquier decisión debe pasar por la autoridad laboral correspondiente y no por la Agencia de Bienes del Estado.

Además, Lencinas señaló que no hay definiciones oficiales concretas sobre el futuro del complejo, más allá de anuncios públicos. “No existe ningún documento firmado que confirme la licitación por 30 años”, remarcó, y aseguró que mientras no haya resoluciones formales, continuarán defendiendo el objetivo histórico del lugar: el turismo social.

Admiten que, por ahora, no hubo respuesta judicial al pedido en Chapadmalal. Foto: 0223.

Sobre una posible alternativa, mencionó el proyecto impulsado por el senador Maximiliano Abad, que propone destinar parte del complejo a la Universidad Nacional de Mar del Plata. “No nos parece una mala idea, pero necesitamos conocer los detalles y qué pasará con los trabajadores”, indicó.

En cuanto a la situación actual, confirmó que los trabajadores continúan con sus tareas y que muchos cuentan con contratos vigentes hasta fin de año.