Intensa búsqueda de un hombre con consumo problemático: ¿cuándo fue visto por última vez?

Hace semanas que su familia no sabe de su paradero

Una familia marplatense atraviesa días de angustia y desesperación tras la desaparición de Cristian Nicolás Sánchez, de 27 años, que fue visto por última vez el viernes 10 de abril tras salir de su casa.

Según la denuncia radicada en la Comisaría 15ta, el joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,82mts., lleva el cabello castaño oscuro corto, tez morena, ojos marrones y nariz respingada.

Asimismo, posee tatuajes en el cuello con la inscripción "Trust no one", en los dedos, en el brazo derecho el nombre de "Marcela" y en el izquierdo la inscripción "Lian".

Según pudo saber 0223, Sánchez tiene consumo problemático de sustancias, pero que al momento no se encuentra bajo tratamiento por adicciones y que no está medicado.

Su pareja fue quien lo vio por última vez cuando se retiró vestido con un jogging negro, zapatillas bordó y una musculosa negra.

En caso de tener información, se pueden comunicar con el 911, al teléfono/fax 0223-5608472 o al Correo Electrónico [email protected].