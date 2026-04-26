Jugó en Boca Juniors, fue finalista de la Copa Libertadores y hoy vive una vida impensada lejos del fútbol

Pasó por el Xeneize, jugó una final de Libertadores y ahora sorprende con un giro inesperado tras su retiro.

En el mundo del fútbol, no todos los caminos terminan dentro de una cancha. Algunos jugadores, tras colgar los botines, reinventan su vida de maneras que sorprenden incluso a los propios hinchas. Ese es el caso de Emiliano Albín, un ex Boca Juniors que supo ilusionar en sus inicios y que hoy transita una etapa completamente distinta lejos del ruido mediático.

De sangre uruguaya, pero con un fuerte lazo con Boca Juniors, este exdefensor se recibió como ingeniero agrónomo tras su retiro. Albín fue uno de los laterales derechos más prometedores de su país, con un inicio destacado en Peñarol, donde fue campeón y alcanzó la final de la Copa Libertadores 2011 ante el Santos FC de Neymar.

Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol argentino en 2012, cuando llegó al Xeneize. Sin embargo, su paso por el club no fue el esperado: no logró consolidarse como titular ni tener la continuidad que había mostrado en Uruguay. Aun así, la experiencia le sirvió como trampolín para dar el salto al fútbol europeo.

Tras su etapa en Boca, Albín continuó su carrera en Portugal, donde vistió la camiseta del FC Arouca. Luego regresó a Sudamérica y tuvo pasos por el fútbol argentino con Atlético Tucumán y también por Paraguay, defendiendo los colores de Deportivo Santaní.

En el tramo final de su carrera volvió a Uruguay, donde jugó en Juventud de Las Piedras y Villa Española. Allí empezó a pensar en su futuro fuera del fútbol, una transición que muchos deportistas encuentran difícil, pero que él supo encarar con determinación.

Su vida después del retiro

Hoy, lejos de las canchas, Emiliano Albín vive una nueva etapa como ingeniero agrónomo, especializado en el mantenimiento de campos deportivos. Su historia es un ejemplo de reinvención: pasó de jugar en estadios repletos a construir un camino profesional distinto, manteniéndose ligado al deporte, pero desde otro lugar.