Fue compañero de Maradona, ganó millones y terminó en la calle: la dura historia de una figura de España

Supo tocar la gloria en el fútbol europeo, compartió vestuario con una leyenda argentina y acumuló una enorme fortuna. Pero las adicciones y la depresión lo llevaron a perderlo todo hasta acabar viviendo en la calle.

Durante la década de los 80, el fútbol español disfrutó de una generación de futbolistas que dejaron huella tanto en La Liga como en la selección nacional. Entre ellos apareció Julio Alberto Moreno, un lateral izquierdo de enorme calidad que llegó a compartir vestuario con Diego Armando Maradona en el FC Barcelona. Su carrera parecía destinada al éxito absoluto, pero las adicciones cambiaron para siempre el rumbo de su vida.

Julio Alberto creció en un contexto complicado, marcado por dificultades familiares y económicas que condicionaron gran parte de su infancia. Aun así, encontró en el fútbol una salida y rápidamente comenzó a destacar gracias a su personalidad y talento dentro del terreno de juego. Esa fortaleza mental le permitió abrirse camino en el profesionalismo y convertirse en uno de los defensores más reconocidos del fútbol español.

El exfutbolista inició su carrera profesional en el Atlético de Madrid, donde llamó la atención por su rendimiento y proyección. Su crecimiento fue tan importante que en 1982 fichó por el Barcelona, uno de los grandes movimientos de su carrera. En el conjunto azulgrana coincidió con Maradona y compartió plantilla con varias figuras históricas del fútbol europeo.

En el club catalán consiguió títulos, reconocimiento y el cariño de la afición. Además, se consolidó como una pieza habitual de la Selección de fútbol de España. Participó en la Eurocopa 1984, donde España alcanzó la final, y también disputó el Copa Mundial de la FIFA México 1986, certamen en el que “La Roja” cayó eliminada frente a Bélgica en octavos de final.

Sin embargo, tras su retirada comenzaron los momentos más difíciles. La depresión y los problemas de adicción provocaron que perdiera gran parte de la fortuna acumulada durante sus años como futbolista profesional. La situación llegó a ser tan extrema que incluso terminó viviendo en la calle, alejado completamente de la vida de lujo y reconocimiento que había conocido en su etapa deportiva.

Con el paso del tiempo, Julio Alberto logró rehacer su vida. Se formó como entrenador y decidió transformar su experiencia personal en ayuda para otras personas. Así nació “Relife”, una fundación dedicada a acompañar a quienes atraviesan problemas de adicción y situaciones de exclusión social. Su historia, marcada por el éxito, la caída y la recuperación, sigue siendo una de las más impactantes que dejó el fútbol español de los años 80.