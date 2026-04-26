Cuánto cuesta alquilar en Mar del Plata en 2026

El mercado de alquileres en Mar del Plata muestra diferencias marcadas según la zona y el tipo de propiedad. Imagen: Maxi Failla

El mercado de alquileres en Mar del Plata atraviesa un 2026 con valores en movimiento y una demanda sostenida. Tras los cambios en la regulación y un reacomodamiento general del sector, los precios volvieron a posicionarse como uno de los principales temas para quienes buscan mudarse o invertir en la ciudad.

Los departamentos de uno y dos ambientes concentran la mayor parte de la oferta y la demanda. Imagen: Maxi Failla

Hoy alquilar en Mar del Plata no tiene un valor único: depende, sobre todo, de la zona, el estado del inmueble y el tipo de propiedad. Sin embargo, hay referencias que permiten trazar un panorama bastante claro.

Cuánto cuesta alquilar hoy

En promedio, estos son los valores mensuales que se manejan actualmente:

Monoambientes: entre $180.000 y $400.000

entre $180.000 y $400.000 2 ambientes: entre $300.000 y $600.000

entre $300.000 y $600.000 3 ambientes: desde $600.000 en adelante

En zonas más demandadas, como el macrocentro o barrios cercanos al mar, los precios suelen ubicarse en la franja más alta o incluso superarla, especialmente en propiedades recicladas o con amenities.

El estado del inmueble y si está reciclado o no influyen directamente en el valor del alquiler.

Por el contrario, en áreas más alejadas o residenciales, todavía es posible encontrar opciones más accesibles, aunque con menor oferta y mayor rotación.

Qué tipo de propiedades se ofrecen

El mercado está dominado por departamentos, especialmente de uno y dos ambientes, que son los más buscados tanto por estudiantes como por parejas jóvenes o personas que viven solas.

También hay oferta de casas y PH, aunque en menor proporción. En estos casos, los precios suelen ser más altos, pero ofrecen mayor espacio y, en muchos casos, patio o cochera.

En general, las unidades recicladas o en buen estado se alquilan más rápido, mientras que las que requieren mejoras tienden a permanecer más tiempo en el mercado.

Las zonas que marcan la diferencia

La ubicación sigue siendo el factor más determinante. Barrios como Güemes, Chauvin o La Perla concentran parte de la demanda más alta, con valores por encima del promedio.

La ubicación es uno de los factores que más impacta en el precio final del alquiler. Imagen: Nizzi Propiedades

En cambio, sectores más alejados del centro o con menor densidad comercial presentan precios más bajos, aunque también menor disponibilidad inmediata.

Esta diferencia genera un mapa desigual, donde el mismo tipo de propiedad puede variar significativamente de precio según su ubicación.

Ventajas y desafíos del mercado actual

Para quienes buscan alquilar, el principal desafío sigue siendo encontrar una opción que combine precio, ubicación y estado. La oferta mejoró en comparación con años anteriores, pero la demanda continúa siendo alta.

Entre los puntos a favor, se destaca una mayor variedad de propiedades disponibles y contratos más flexibles en algunos casos. Sin embargo, los valores iniciales y los requisitos de ingreso siguen siendo una barrera para muchos.

El perfil del inquilino en 2026

El mercado actual muestra una fuerte presencia de jóvenes profesionales, estudiantes y familias pequeñas. También crece la demanda de quienes llegan a la ciudad por trabajo o buscan un cambio de estilo de vida.

Los requisitos de ingreso y el costo inicial siguen siendo una de las principales barreras para alquilar.

En todos los casos, hay un patrón común: la búsqueda de equilibrio entre costo y calidad de vida.

Alquilar en Mar del Plata en 2026 implica adaptarse a un escenario dinámico, donde los precios se reacomodan constantemente y la oportunidad muchas veces depende de la rapidez para decidir.

En una ciudad que combina vida urbana, cercanía al mar y una oferta cultural en crecimiento, la pregunta ya no es solo cuánto cuesta alquilar, sino qué se está dispuesto a resignar —o priorizar— para vivir en ella.