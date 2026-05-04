Guillermo, papá de Lucía Pérez: "Esta condena tiene sabor a poco, no se dice quién la mató"

El padre de Lucía Pérez se mostró disconforme con la condena oficializada este lunes. Foto de archivo 0223.

Luego de que los jueces Fabián Riquert, Paula Soulé y Federico Cecchi dieran a conocer la condena unificada para Matías Farías de 23 años de prisión por hallarlo responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes a Lucía Pérez (asesinada en 2016), los familiares de la víctima dieron a conocer su descontento.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 leyó este lunes al mediodía la nueva sentencia que unifica las condenas por narcotráfico y abuso sexual agravado, luego de que la Cámara de Casación descartara el femicidio.

"Esto tiene sabor a poco, acá ya no se puede lograr avanzar sobre el femicidio pero sí lo podemos nombrar. Sabemos que esto es un juicio de cesura para destrabar otras cosas, pero se tiene que hacer como corresponde", declaró Guillermo Pérez, papá de la joven.

El padre de Lucía Pérez se mostró disconforme con la condena oficializada este lunes. Foto de archivo 0223.

Acompañado de sus allegados, dijo que irán a la Suprema Corte de Justicia y se refirió a la decisión como "un beneficio para Farías": "Había una perpetua de 50 años pero ahora tiene una condena de 23. La verdad es que no sabemos cuánto va a estar preso, porque cuando la mató en 2016 tendría que haber estado preso, o sea que es reincidente".

Con respecto a la figura de femicidio, Guillermo remarcó: "Todavía no se ha hablado de la muerte de Lucía... ¿quién la mató a Lucía? Parece que nadie lo supiera. Por eso, queremos que ahora se lo juzgue bien a Farías".

Los jueces Fabián Riquert, Paula Soulé y Federico Cecchi dieran a conocer la condena unificada para Matías Farías.

"Hace falta un poco de rigor y que las condenas sean lo que tienen que ser. La unificación de hoy no tiene nada que ver con lo que le pasó a mi hija", enfatizó conmocionado.