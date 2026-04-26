Domingo con doble alerta en Mar del Plata: ¿a qué hora llegan las tormentas fuertes?
El SMN emitió una alerta naranja por fuertes vientos y otra amarilla por tormentas, en el marco de una jornada inestable que estará marcada por lluvias persistentes, ráfagas intensas y un marcado descenso de la temperatura en Mar del Plata.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una doble alerta meteorológica para este domingo en Mar del Plata: amarillo por tormentas y naranja por vientos intensos, lo que anticipa una jornada marcada por condiciones adversas.
Según el pronóstico oficial, se esperan lluvias fuertes durante la mañana, tarde y noche, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 100%, siendo más intensa después del mediodía.
En cuanto a la temperatura, el día se presentará fresco, con valores que irán desde una mínima de 9°C hasta una máxima de 13°C, sin grandes variaciones a lo largo de la jornada.
El factor más preocupante será el viento, que soplará con velocidades sostenidas de entre 32 y 59 km/h con ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 km/h, especialmente hacia la noche.
Ante la situación, se recomienda extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse, ante un escenario climático que podría generar complicaciones.
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