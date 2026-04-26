Domingo con doble alerta en Mar del Plata: ¿a qué hora llegan las tormentas fuertes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una doble alerta meteorológica para este domingo en Mar del Plata: amarillo por tormentas y naranja por vientos intensos, lo que anticipa una jornada marcada por condiciones adversas.

Según el pronóstico oficial, se esperan lluvias fuertes durante la mañana, tarde y noche, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 100%, siendo más intensa después del mediodía.

En cuanto a la temperatura, el día se presentará fresco, con valores que irán desde una mínima de 9°C hasta una máxima de 13°C, sin grandes variaciones a lo largo de la jornada.

El factor más preocupante será el viento, que soplará con velocidades sostenidas de entre 32 y 59 km/h con ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 km/h, especialmente hacia la noche.

Ante la situación, se recomienda extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse, ante un escenario climático que podría generar complicaciones.