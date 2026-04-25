Cruceros de lujo en Mar del Plata: cómo son los paseos de turistas por la ciudad y qué sectores se benefician

A partir de la confirmación de la llegada del primer crucero al puerto de Mar del Plata y un segundo que se encuentra en tratativas, desde la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco) brindaron un panorama acerca de qué sectores se verían beneficiados y cómo actúa este tipo de turismo.

El buque internacional MS Seaventure, perteneciente a la empresa naviera china 66° Expeditions, será el primero en arribar a la ciudad, posicionándola como una nueva puerta de entrada a la Antártida. Al ser un crucero de lujo y científico, se aguarda por turistas de alto poder adquisitivo.

La sorprendente noticia fue confirmada por el secretario de Turismo, Daniel Scioli, quien precisó que el barco de expedición "pidió reserva de muelle en el puerto de Mar del Plata" para el próximo 20 de octubre y para marzo y octubre del año siguiente. Pero a su vez, en las últimas horas informaron que también hubo reuniones con la firma Swan Hellenic Cruises, una empresa de cruceros de ultra-lujo que manifestó interés en recalar durante marzo de 2027.

Antecedentes de los cruceros

Este inesperado giro entusiasmó a diferentes grupos de la ciudad, aún más cuando en los últimos 15 años se registraron varios intentos por reactivar el sector, con resultados mixtos. En 2017, se anunció el inicio de operaciones de la compañía Alteza Cruises con el buque Med Queen, con la intención de usar finalmente la Terminal de Cruceros de la Escollera Norte, aunque el proyecto no logró la continuidad esperada.

Previamente, en octubre de 2011, la naviera Aida Cruises -propietaria del crucero de lujo AIDAcara- canceló la entrada que tenía prevista realizar el mes siguiente al puerto de Mar del Plata por falta de garantías en el acceso. La decisión se debió a la falta de profundidad en el canal secundario.

El crucero AIDAcara no pudo ingresar al puerto de Mar del Plata debido a que sus 196 metros de eslora superaban el límite permitido.

La positiva postura de Cameco

Pero con un nuevo panorama y una confirmación más de que los cruceros regresarán a la ciudad, el presidente de Cameco, Juan Antonio Gutiérrez, le comentó a 0223 que esta clase de turistas "permanece un día y conoce la ciudad", período en el que realiza diferentes compras.

De acuerdo a su conocimiento por anteriores antecedentes, "la gastronomía es el primer beneficiado" y su arribo genera un "impacto bueno" porque los pasajeros "bajan y visitan restaurantes o patios de comidas", aunque también participan de recorridos por zonas turísticas o incluso fábricas con identidad local, como podría tratarse del caso de Havanna.

"Mar del Plata ofrece varias cosas y este tipo de visitas es positiva. Habría que ver la cantidad y los recorridos planificados, y esperar a que no sea esporádico, como ha ocurrido en el pasado. Sería muy bueno", apreció el líder de Cameco.

Ya existen tres fechas confirmadas para la llegada de cruceros a Mar del Plata.

En esa línea, recordó que las cancelaciones se debieron "por cuestión de calado", a pesar de que sí amarran en Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia, al mismo tiempo que destacó que es "un consumo de muchas cosas relacionadas con el país".

En última instancia, el referente de la organización gremial empresaria señaló que principalmente explotará el sector gastronómico, pero que además repercutirá en otros sectores. "Es gente que viene a consumir, es un ingrediente más", concluyó con expectativas por el retorno de los cruceros a Mar del Plata.