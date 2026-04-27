La planta de Frimetal en Rosario, responsable del ensamblaje de heladeras para la marca Electrolux, dejará de producir este tipo de electrodomésticos a partir de mayo, según anunció la empresa. Esta decisión representa un retroceso significativo para la industria local de electrodomésticos, que enfrenta múltiples dificultades.

Con la suspensión de la fabricación de heladeras, la planta se enfocará únicamente en la producción de freezers y lavarropas, tras haber discontinuado ya a comienzos de año la línea de cocinas. Esta reestructuración implica una reducción drástica en la plantilla laboral: de aproximadamente 750 trabajadores, se pasará a cerca de 150 empleados.

En marzo, la compañía implementó un plan de retiros voluntarios destinado a 100 empleados, aunque 130 trabajadores aceptaron la propuesta. Este plan incluyó el pago completo de indemnizaciones bajo el régimen anterior a la reforma laboral, además de un bono equivalente a tres salarios, según confirmó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Desde la empresa describieron la situación actual como una "tormenta perfecta", marcada por una caída significativa del consumo interno y una apertura creciente a las importaciones. Estos factores dificultan la competitividad de la industria nacional frente a productos terminados importados, generando un impacto directo en la producción y el empleo.

El contexto adverso no es exclusivo de Electrolux. Otras compañías del sector también enfrentan crisis similares. Dante Do Sun Choi, empresario y titular de Peabody, expresó: "Es muy ingrato ser empresario en la Argentina", reflejando la compleja realidad de sostener operaciones en un mercado interno débil y con fuerte presión importadora.

En este marco, la fabricante Peabody dio un paso importante en su proceso judicial. El Juzgado Comercial N°21 aprobó la apertura del concurso preventivo para Goldmund S.A., la sociedad controlante de la marca. Esta resolución reconoce el estado de cesación de pagos y permite iniciar negociaciones colectivas con los acreedores bajo supervisión judicial.

Al momento de la presentación, los registros del Banco Central indicaban deudas bancarias cercanas a $19.600 millones, sin incluir otros compromisos comerciales, fiscales y financieros que se verificarán en el proceso judicial. La empresa admitió que la quiebra financiera se produjo el 27 de febrero de 2026, cuando no pudo afrontar un vencimiento de $290 millones, lo que causó la ruptura de la cadena de pagos y la convocatoria judicial.

El deterioro financiero se agravó en las semanas siguientes. Según datos recientes del Banco Central, Peabody acumula 168 cheques rechazados por un monto cercano a $553 millones, reflejando la profundización de su crisis económica.