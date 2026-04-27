Lo buscaban en Mar del Plata desde febrero y lo detuvieron en Quequén gracias al 911

Cayó en Quequén un hombre con orden de detención activa en Mar del Plata. (Foto diario4v.com)

Un llamado al 911 que alertaba sobre una situación sospechosa en la vía pública derivó en la detención de un hombre de 40 años en la localidad necochense de Quequén. Tras su identificación, las fuerzas de seguridad comprobaron que el sujeto tenía un pedido de captura vigente emitido por la justicia de Mar del Plata.

El hecho se registró en la zona de avenida Almirante Brown al 1600, donde vecinos advirtieron sobre la presencia de un individuo que se encontraba golpeando una ventana, lo que generó inquietud en el sector.

A partir de la denuncia, personal del comando de patrullas se hizo presente en el lugar y procedió a identificar al hombre.

Al verificar sus datos en el sistema informático policial, los efectivos constataron que sobre él pesaba una orden de detención activa, solicitada por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 en el marco de una causa iniciada meses atrás.

Con esa información, se avanzó en su aprehensión y quedó a disposición de la justicia. Posteriormente, y por disposición del órgano judicial interviniente, fue trasladado a la Unidad Penal N° 15 de Batán, donde permanecerá alojado mientras continúa el proceso correspondiente.