Una moto robada en Mar del Plata apareció abandonada en Quequén

La moto hallada por las fuerzas policiales en Quequén había sido denunciada en Mar del Plata.

Un motovehículo que había sido robado en Mar del Plata fue encontrado abandonado en la localidad de Quequén, en el marco de un procedimiento realizado por personal del comando de patrullas de Necochea.

El hallazgo se produjo durante la tarde del martes, luego de que un llamado al sistema de emergencias alertara sobre la presencia de una motocicleta en aparente estado de abandono en la zona de calle 529 al 1400. Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un rodado de 300 cc y que no había personas en las inmediaciones que pudieran aportar información.

Ante esta situación, se realizaron las verificaciones correspondientes a través de las bases de datos policiales, lo que permitió establecer que la motocicleta registraba un pedido de incautación activo por una causa de robo.

Según se indicó, el requerimiento había sido emitido por una dependencia policial de Mar del Plata en febrero de este año, en el marco de una investigación por sustracción del vehículo.

Confirmada la situación, el rodado fue incautado y trasladado a la dependencia policial con jurisdicción en la zona, donde se iniciaron las actuaciones de rigor con intervención de la fiscalía en turno.

En paralelo, se avanzan con tareas investigativas para determinar cómo llegó la motocicleta hasta ese punto y quiénes estarían vinculados al hecho. La causa continúa en análisis y no se descartan nuevas medidas.