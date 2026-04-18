De cerealero a nodo energético: el giro logístico del puerto de Quequén se integra al circuito de Vaca Muerta

En el puerto de Quequén se amplía la logística con integración al circuito de Vaca Muerta. (Foto diario4v.com)

En el puerto de la localidad necochense de Quequén dieron un paso decisivo en su proceso de transformación al concretar una operatoria inédita que amplía su capacidad logística y redefine su perfil dentro del sistema portuario argentino. La operatoria en torno a un buque con cargas vinculadas al proyecto de Vaca Muerta no solo implicó un desafío técnico, sino también la confirmación de un nuevo rumbo orientado a diversificar actividades y sumar complejidad operativa.

La maniobra se desarrolló tras el arribo a Quequén del buque BBC Odesa con un cargamento de grandes dimensiones compuesto por anclas y cadenas destinadas a una obra energética en Punta Colorada. Se trató de equipos de alto porte y peso, cuya manipulación requirió planificación específica, coordinación entre múltiples actores y la intervención de personal especializado.

Un puerto de nivel superior en términos logísticos

Desde el ente portuario supervisaron las tareas en el lugar, destacando la articulación entre operadores logísticos, equipos técnicos y organismos de control. Este tipo de operativas demanda estándares elevados y posiciona al puerto en un nivel superior en términos de servicios logísticos, al incorporar capacidades que exceden su tradicional especialización.

El operativo no se limita a la descarga. La carga será trasladada en etapas hacia su destino final mediante otra embarcación, en un esquema que incluye almacenamiento intermedio, acondicionamiento y logística escalonada. Este circuito consolida a la plazoleta logística local como un punto estratégico dentro de la cadena de abastecimiento de proyectos energéticos de gran escala.

La magnitud del equipamiento movilizado da cuenta del salto cualitativo: cada ancla supera las 40 toneladas y las cadenas alcanzan extensiones de cientos de metros. Este tipo de cargas exige infraestructura adecuada, equipamiento específico y recursos humanos capacitados, factores que el puerto comienza a consolidar como parte de su nueva identidad operativa.

Los responsables de la operatoria en Quequén con YPF. (Foto diario4v.com)

Quequén, de los granos a la diversificación

En este contexto, la incorporación de logística vinculada al sector energético marca un cambio estructural. Históricamente ligado al movimiento de granos, Puerto Quequén avanza ahora en una estrategia de diversificación que busca ampliar su matriz productiva e integrarse a circuitos de mayor valor agregado.

En esa línea, durante 2025, la autoridades del consorcio a cargo de la estación marítima presentaron un ambicioso proceso de inversión para habilitar en el puerto un complejo industrial pesquero.

Este crecimiento se apoya también en obras de infraestructura que acompañan la expansión logística. La mejora de accesos viales, el desarrollo de corredores seguros y los estudios para mitigar la erosión costera forman parte de un conjunto de intervenciones que apuntan a fortalecer la conexión entre el puerto y su entorno.

La combinación de nuevas operaciones, inversión en infraestructura y articulación con proyectos de escala nacional ubica al puerto de Quequén en una etapa de consolidación como nodo logístico. Su incorporación a cadenas vinculadas a la energía abre nuevas oportunidades y refuerza su papel dentro del entramado productivo del sudeste bonaerense.