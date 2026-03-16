Su camión comenzó a desplazarse hacia atrás y lo aplastó contra otro: conmoción por la muerte de un transportista de 70 años

Triste y funesto desenlace para un transportista de 70 años que perdió la vida este lunes en Quequén en un impactante episodio acontecido en el predio de la planta de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

La víctima, identificada como Carlos Larrañaga, se hallaba al mando de un camión Mercedes Benz 1114 tipo batea, utilizado para el transporte de cereales.

Según lo detallado por los testigos del trágico accidente, el hombre se encontraba aguardando su turno cuando descendió del vehículo para realizar una consulta vinculada a la carga que pretendía movilizar.

Por causas que aún se investigan, su camión comenzó a desplazarse hacia atrás, lo que derivó en que Larrañaga quedara atrapado entre su rodado y otro camión Scania que se encontraba detrás. La presión contra el segundo vehículo y el posterior paso de las ruedas provocaron la muerte en el acto.

Carlos “Vasco” Larrañaga tenía 70 años. (Foto elecos.com.ar)

Oriundo de Quequén y muy conocido en el ámbito del transporte por haber trabajado tiempo atrás también como colectivero, su deceso genera profunda conmoción en el sector.

En el lugar intervinieron efectivos de la policía bonaerense y del área científica en el marco de una causa que quedó a cargo de la fiscalía del departamento judicial de Necochea, donde buscarán determinar con precisión que produjo el desenlace fatal.