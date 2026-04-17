Viajes, spa y más de 30 tarjetas clonadas: el plan de una pareja que terminó tras las rejas

La DDI al incautar el vehículo en el que se movilizaba la pareja de estafadores.

Una investigación llevada adelante por la DDI de Dolores permitió desarticular una maniobra de estafas vinculada a alojamientos de lujo, con la detención de una pareja acusada de utilizar identidades falsas y cerca de 40 tarjetas de crédito y débito clonadas para financiar viajes y estadías.

El caso se inició a partir de una denuncia del hotel termal de Dolores, donde una pareja había pasado una jornada de aniversario con servicios premium. Según se estableció, se alojaron en una suite con hidromasajes, contrataron spa y realizaron consumos elevados abonando con datos de terceros.

La pareja detenida por estadas en plena acción en la recepción de un alojamiento.

Una alerta desde la provincia de Córdoba y exhibición en redes sociales

Días después, un cliente de la provincia de Córdoba alertó al hotel sobre cargos desconocidos en su tarjeta, lo que activó la investigación. A partir del análisis de cámaras de seguridad y registros municipales, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y el vehículo en el que se movilizaban.

Las tareas incluyeron también el relevamiento de redes sociales, donde la pareja exhibía sus viajes y lujos, incluso con publicaciones del propio aniversario en el complejo termal. Esa información permitió reforzar las pruebas y reconstruir el recorrido que realizaban por distintos puntos del país.

El seguimiento sobre la pareja de estafadores y la detención en Dolores

Con intervención de las fiscalías correspondientes del Departamento Judicial Dolores, se montó un operativo de seguimiento. Días después, cuando los sospechosos regresaron al mismo hotel e intentaron repetir la maniobra, fueron interceptados y detenidos.

La mujer detenida en Dolores tras la investigación de la DDI.

Durante el procedimiento se incautaron teléfonos celulares, documentación, tarjetas de crédito y débito, además del vehículo en el que se trasladaban.

En paralelo, se realizaron allanamientos en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, con resultados positivos para la causa.

La DDI incautó numerosas elementos de interés para la causa, en Dolores, en CABA y en el AMBA.

Elementos hallados por la policía pertenecientes a la pareja de estafadores.

La investigación determinó que la pareja habría utilizado una base de datos con información de terceros para realizar consumos, además de documentación apócrifa.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por estafa, defraudación y uso de documento falso.