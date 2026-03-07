Insólito caso en el campo: denunció que le retuvieron una fumigadora, investigó por su cuenta y la justicia activó un operativo para recuperarla

La policía al intervenir en la recuperación de la fumigadora oriunda de Maipú.

Una denuncia penal por una retención indebida de maquinaria agrícola derivó en una resolución judicial que ordenó la incautación de una fumigadora de auto propulsión, en el marco de un conflicto entre particulares que tuvo su origen en el partido de Maipú y un desenlace posterior en la localidad marchiquitense de Santa Clara del Mar.

La medida tomada desde la justicia bonaerense se dictó en el marco de una causa iniciada por un productor de la localidad de Las Armas que denunció que una máquina de su propiedad continuaba siendo utilizada por otra persona luego de finalizado un acuerdo verbal que permitía su explotación por el lapso de dos años, hasta diciembre de 2025.

La máquina fumigadora fue trasladada indebidamente desde Maipú a la costa del partido de Mar Chiquita.

La circunstancia clave con el GPS de la fumigadora

A través de un dispositivo de señal satelital, el propietario de la máquina corroboró el 8 de enero pasado que el aparato estaba siendo movilizado —circulando exclusivamente por caminos rurales— hacia la localidad de Labarden, para luego dirigirse hasta Coronel Vidal.

Después de eso el dueño de la fumigadora constató que el denunciado procedió deliberadamente a inutilizar el sistema de rastreo GPS, impidiendo asi su localización.

Al solicitarle de manera inmediata y reiterada la restitución de la máquina, el denunciado siempre manifestó maniobras evasivas y una negativa sistemática con excusas falsas vinculadas a que la fumigadora se encontraba en talleres o trabaiando distintos campos. Las conductas, posteriormente, se volvieron violentas.

De Maipú a Santa Clara del Mar

Según consta en el expediente al que tuvo acceso 0223, además de presentar el título de propiedad de la máquina y pruebas sobre las amenazas recibidas, el dueño de la fumigadora realizó una investigación por su parte y corroboró que el sujeto había trasladado el aparato fuera de las jurisdicciones del distrito de Maipú para llevarlo hasta un establecimiento rural ubicado en jurisdicción del partido de Mar Chiquita denominado “SM Desarmaderos”.

Ante esa situación, y ante la posibilidad de que el bien pudiera ser ocultado, trasladado o comercializado en partes, lo que podría dificultar la resolución del conflicto, desde la justicia procedieron a ordenar la confiscación de la fumigadora, de marca Metalfor, modelo 26-M-7035, e identificada con dominio CRW073.

La máquina fumigadora, detenida y tapada en un predio de Santa Clara del Mar.

En consecuencia se dispuso la búsqueda y recuperación inmediata del vehículo agrícola ejecutada a través de un procedimiento para el cual la justicia debió requerir el auxilio de las fuerzas de seguridad. Los efectivos llegaron a Santa Clara del Mar en el marco de un amplio operativo.

Luego de ordenar la prohibición de circular con la máquina hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, se solicitó asistencia mecánica para el trasladar del equipo y la fumigadora quedó bajo depósito judicial y control policial en Maipú.