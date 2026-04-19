Golpe al narcomenudeo: padre e hijo detenidos y múltiples incautaciones
Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desarticular un punto de venta de drogas. Hay dos detenidos y estupefacientes, armas y dinero incautados.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Dolores y culminó con la detención de dos hombres, quienes serían padre e hijo, acusados de comercializar droga al menudeo.
La investigación fue llevada adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través de la División Unidad Operativa Federal Dolores, y se inició en diciembre del año pasado.
A partir de tareas de campo, controles y rastrillajes, los agentes detectaron movimientos compatibles con la venta de cocaína y marihuana en un domicilio ubicado sobre calle Lincoln al 700 y en un terreno baldío situado frente al lugar.
Con el avance de las pesquisas, supervisadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro, con intervención de la secretaria Élida Rossi, se logró identificar a los presuntos responsables de la actividad ilícita.
Reunidas las pruebas, el Juzgado de Garantías Nº 1 de Dolores, a cargo del juez Emiliano Lázzari, ordenó allanamientos en los inmuebles investigados. Los procedimientos contaron con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Chascomús y de la División Operaciones Técnicas Especiales (DOTE).
Incautaciones
Como resultado de los operativos, los efectivos concretaron la detención de los dos sospechosos y avanzaron en la incautación de 900 dosis de marihuana y 166 de cocaína listas para su comercialización.
Además, se hallaron una carabina calibre .22, una escopeta calibre 16, un revólver calibre .22, cartuchos y municiones de distintos calibres.
También se incautaron dinero en efectivo presuntamente proveniente de la actividad ilegal, dos balanzas de precisión, cinco teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.
Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia, imputados por infracción a la ley de drogas, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la operatoria.
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