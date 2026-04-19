Golpe al narcomenudeo: padre e hijo detenidos y múltiples incautaciones

Uno de los móviles de la PFA en el allanamiento realizado en Dolores.

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Dolores y culminó con la detención de dos hombres, quienes serían padre e hijo, acusados de comercializar droga al menudeo.

La investigación fue llevada adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través de la División Unidad Operativa Federal Dolores, y se inició en diciembre del año pasado.

A partir de tareas de campo, controles y rastrillajes, los agentes detectaron movimientos compatibles con la venta de cocaína y marihuana en un domicilio ubicado sobre calle Lincoln al 700 y en un terreno baldío situado frente al lugar.

Con el avance de las pesquisas, supervisadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro, con intervención de la secretaria Élida Rossi, se logró identificar a los presuntos responsables de la actividad ilícita.

Reunidas las pruebas, el Juzgado de Garantías Nº 1 de Dolores, a cargo del juez Emiliano Lázzari, ordenó allanamientos en los inmuebles investigados. Los procedimientos contaron con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Chascomús y de la División Operaciones Técnicas Especiales (DOTE).

Incautaciones

Como resultado de los operativos, los efectivos concretaron la detención de los dos sospechosos y avanzaron en la incautación de 900 dosis de marihuana y 166 de cocaína listas para su comercialización.

Además, se hallaron una carabina calibre .22, una escopeta calibre 16, un revólver calibre .22, cartuchos y municiones de distintos calibres.

También se incautaron dinero en efectivo presuntamente proveniente de la actividad ilegal, dos balanzas de precisión, cinco teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.

Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia, imputados por infracción a la ley de drogas, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la operatoria.