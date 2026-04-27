"Mañana te van a romper la cabeza": aprehendieron a dos hombres que atemorizaban a los comerciantes del centro

Personal del Cuerpo de Patrulla Municipal identificó en la tarde de este lunes a dos hombres que habían sido partícipes de un conflicto y amenazado a los comerciantes del centro de Mar del Plata. Se resistieron y terminaron aprehendidos.

De acuerdo a un video compartido por el intendente Agustín Neme, uno de los sujetos le había dicho a una trabajadora que mañana le iban a "romper la cabeza" y segundos más tarde protagonizó una pelea en la calle.

En ese sentido, las autoridades ubicaron a los agresores en Rivadavia y Santa Fe y durante el procedimiento, el dueño de un local informó que los había denunciado por amenazas, como consta en las imágenes.

En la intervención, los individuos se volvieron hostiles y no acataron las órdenes impartidas por los efectivos policiales ni el personal municipal, por lo que fueron aprehendidos por desacato, resistencia a la autoridad y amenazas, y los trasladaron a la Comisaría Primera para continuar con las actuaciones correspondientes.

"Vamos a ser implacables con estas mafias. En Mar del Plata al que levanta la persiana todos los días, invierte y trabaja se lo defiende. Y el que delinque, cae", expresó el jefe comunal en redes sociales.