"Mañana te van a romper la cabeza": aprehendieron a dos hombres que atemorizaban a los comerciantes del centro
El accionar de los agresores fue grabado por una trabajadora de la zona. El intendente Agustín Neme aseguró que serán "implacables con estas mafias".
Por Redacción 0223
PARA 0223
Personal del Cuerpo de Patrulla Municipal identificó en la tarde de este lunes a dos hombres que habían sido partícipes de un conflicto y amenazado a los comerciantes del centro de Mar del Plata. Se resistieron y terminaron aprehendidos.
De acuerdo a un video compartido por el intendente Agustín Neme, uno de los sujetos le había dicho a una trabajadora que mañana le iban a "romper la cabeza" y segundos más tarde protagonizó una pelea en la calle.
En ese sentido, las autoridades ubicaron a los agresores en Rivadavia y Santa Fe y durante el procedimiento, el dueño de un local informó que los había denunciado por amenazas, como consta en las imágenes.
En la intervención, los individuos se volvieron hostiles y no acataron las órdenes impartidas por los efectivos policiales ni el personal municipal, por lo que fueron aprehendidos por desacato, resistencia a la autoridad y amenazas, y los trasladaron a la Comisaría Primera para continuar con las actuaciones correspondientes.
"Vamos a ser implacables con estas mafias. En Mar del Plata al que levanta la persiana todos los días, invierte y trabaja se lo defiende. Y el que delinque, cae", expresó el jefe comunal en redes sociales.
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