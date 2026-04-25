Desalojaron un garage ocupado y detuvieron a dos delincuentes: uno tenía pedido de captura

En las últimas horas la Municipalidad de General Pueyrredon intervino en un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Champagnat y Juan B. Justo, donde se detectó una ocupación ilegal en un garage. El procedimiento fue llevado adelante por la Patrulla Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR).

Al llegar, el personal constató la presencia de tres hombres dentro del lugar. Al intentar identificarlos, los individuos se negaron a proporcionar sus datos personales. Tras ser verificados en el sistema informático, se descubrió que uno de ellos tenía un pedido de captura activo.

En consecuencia, dos de los hombres fueron aprehendidos: uno por el requerimiento judicial vigente y otro, por la tenencia y portación de un arma blanca. Según informaron fuentes oficiales, ambos adoptaron una actitud violenta hacia el personal interviniente. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría Cuarta.

Al mismo tiempo, el EMSUR realizó tareas de limpieza y de acondicionamiento en el lugar, con el objetivo de restituir las condiciones del espacio público. Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un abordaje sostenido para atender situaciones que afectan la convivencia y la seguridad en distintos sectores de la ciudad.