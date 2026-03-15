Quién es Camila Peralta, la balcarceña que fue boletera y se convirtió en figura de “En el Barro”

Hace muchos años que Camila Peralta trabaja como actriz y sin embargo, este 2026 la sorprendió con una popularidad extrema debido al estreno de la segunda temporada de En el Barro (Netflix), donde vive un fogoso romance con la China Suárez. En paralelo, sigue brillando en calle Corrientes con la obra Suavecita.

En una entrevista con Todo Noticias (TN), la balcarceña reconoció que está feliz con este presente arrasador. “La gente me escribe mucho y estoy re contenta. Sabía que mi personaje iba a tener mucho protagonismo en la nueva edición de la serie y estuve muy ansiosa”, comentó.

Además, la actriz contó que hizo un casting para En el Barro, pero que también Julieta Ortega le habló de ella a su hermano Sebastián, ya que la había visto en el teatro y quedó impactada con su trabajo. Sobre María Eugenia Suárez, con quien grabó escenas de alto voltaje, no escatimó elogios.

“Fue super placentero trabajar con La China, la pasamos bárbaro. Nos reímos mucho, tiene mucho sentido del humor y es copada. Se sacaba fotos también con quienes se las pedían. Muy macanuda”, reconoció, y también recordó a Locomotora Oliveras.

En la serie "En el Barro", interpreta a "Solita" Rodríguez, un personaje que gana mayor protagonismo al desarrollar un vínculo sentimental con Nicole (China Suárez).

“Era una divina total. Fue tristísima su muerte. Ella tenía muchas ganas de ver la serie y no pudo, fue una situación horrible. Era feliz con su vida, se levantaba temprano, entrenaba y era positiva. Si alguna tenía un problema, iba y te daba consejos. También grababa saludos a quienes le pedían”, detalló.

Peralta y el camino a la popularidad

Por otra parte, también expresó que desde chica quiso convertirse actriz, aunque no lo veía posible. “No tenía ninguna referencia, vengo de un pueblo donde no había clases de teatro. Sabía que quería dedicarme a eso, pero en mi cabeza no estaba la idea de que fuera una posibilidad concreta, no sabía ni qué había que estudiar”, precisó la directora de teatro.

El salto lo dio cuando terminó la secundaria y se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar cine. No obstante, después de dos años abandonó: se dio cuenta de que le gustaba estar frente a cámara y no detrás.

Antes de la primera propuesta actoral, Camila se ganó la vida con changas que nada tenían que ver con su pasión: “Al principio trabajé como bartender. Dije que sabía hacer tragos, pero aprendí sobre la marcha. Fui boletera en teatros y también niñera. Cuando pegué mi primer papel tuve una buena racha y ya empecé a cobrar un sueldo”.

El éxito de la obra “Suavecita”

Suavecita es una obra dirigida por Martín Bontempo que viene a traccionar dos universos. Por un lado, el de una mujer que descubre un don para curar a pacientes. Y por otro, el universo de la ciencia y la medicina tradicional en un hospital público del conurbano.

El espectáculo ya lleva tres años en cartelera y también se presentó en diferentes países, como Uruguay, México, España y Portugal, además de varias ciudades y localidades argentinas.

“La propuesta es muy interesante, es un unipersonal y eso ya me llamó la atención. Además, hago muchos personajes. Al director ya lo conocía de antes, habíamos hecho otro espectáculo y nos había ido bien. Nos quedaron ganas de seguir trabajando y llegó Suavecita", sostuvo la balcarceña de 34 años, quien sale a escena los martes a las 20:30 en el Metropolitan, en avenida Corrientes al 1343.