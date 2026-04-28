El cambio que evalúa FIFA para el Mundial que puede ser clave en las etapas decisivas

Este jueves, en Vancouver, se llevará a cabo un nuevo congreso de la FIFA, en el cual se ultimarán detalles para lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México que comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca (el partido inaugural estará a cargo de México y su similar de Sudáfrica).

Entre los temas a tratar por las autoridades del fútbol trasciende uno que tiene que ver directamente con las sanciones durante los partidos del torneo que se desarrollará en suelo norteamericano. En concreto, con la sumatoria de amonestaciones. Hasta entonces se aplicaba un partido de suspensión al recibir dos tarjetas amarillas en un mismo partido o en compromisos diferentes.

Pero ante el incremento de participantes de 32 (como lo fue entre Francia 98 y Qatar 2022) a 48, lo que a su vez conlleva a un mayor número de enfrentamientos (de 64 a 104), la FIFA está analizando borrar las tarjetas amarillas en dos fases diferentes. Primero, una vez superada la instancia de grupos, y la segunda después de los Cuartos de Final.

Todo esto con el fin de que la etapa de eliminación directa no se cargue de jugadores apercibidos, por lo que un mismo jugador podría ser amonestado hasta 4 veces durante la Copa del Mundo (por ejemplo: fase de grupos, octavos de final, semifinal y final) sin recibir suspensiones.

Los temas que se tratarán en el Congreso de la FIFA

El 76.º Congreso de la FIFA se dedicará a la revisión y aprobación del Informe Anual, analizando las actividades realizadas durante 2025 y los estados financieros consolidados del mismo ejercicio. Este bloque administrativo culminará con la votación de los presupuestos, donde destaca la aprobación del ciclo presupuestario para 2027-2030, un paso fundamental para garantizar la estabilidad económica y la inversión en el desarrollo del fútbol mundial durante los próximos años.

Además de los asuntos financieros, el Congreso dedicará un espacio prioritario a la acción social y el futuro normativo del organismo. El orden del día incluye el seguimiento de la campaña global contra el racismo y la discusión de propuestas enviadas por las asociaciones miembro y el Consejo.