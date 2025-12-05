Un guiño para la Scaloneta: Argentina conoce el camino para el sueño de la cuarta estrella
A la Selección le tocó un grupo "accesible".Estará en el J y se medirá frente a Austria, Argelia y Jordania. El sábado se definirán las sedes y los días. Ojo, puede haber un choque durísimo en 16avos.
5 de Diciembre de 2025 16:11
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se está llevando a cabo en Washington, la Selección Argentina, "ligó" y ya sabe con quiénes se enfrentará en la primera fase, buscando su cuarta Copa del Mundo.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni es cabeza de serie del Grupo J y el bolillero le puso en el camino a Austria, Argelia y Jordania. A priori, no parece ser muy complicado para lograr la clasificación. Eso sí, en 16avos de final puede tener un choque durísimo con España o Uruguay, el que finalice segundo del grupo H.
El sábado por la tarde se darán a conocer las sedes elegidas para cada encuentro y los días y horarios en los que se disputarán dichos partidos.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar