Un guiño para la Scaloneta: Argentina conoce el camino para el sueño de la cuarta estrella

El campeón del mundo ya conoce el camino de la defensa del título.

El sorteo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se está llevando a cabo en Washington, la Selección Argentina, "ligó" y ya sabe con quiénes se enfrentará en la primera fase, buscando su cuarta Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni es cabeza de serie del Grupo J y el bolillero le puso en el camino a Austria, Argelia y Jordania. A priori, no parece ser muy complicado para lograr la clasificación. Eso sí, en 16avos de final puede tener un choque durísimo con España o Uruguay, el que finalice segundo del grupo H.

El sábado por la tarde se darán a conocer las sedes elegidas para cada encuentro y los días y horarios en los que se disputarán dichos partidos.