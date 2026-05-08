La Selección Argentina recibió una noticia alentadora a poco más de un mes del inicio del Mundial 2026: Nicolás Otamendi podrá estar presente en el partido inaugural frente a Argelia, luego de que la FIFA aceptara la amnistía solicitada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El defensor, actualmente en Benfica, tenía pendiente cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado en septiembre de 2025 durante el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador. Esta sanción lo habría dejado automáticamente fuera del debut mundialista, previsto para el 16 de junio en Kansas, Estados Unidos.

La gestión para levantar la suspensión fue liderada por Claudio “Chiqui” Tapia ante el Bureau de la FIFA y contó con el respaldo de Conmebol. Finalmente, el organismo internacional dio luz verde para que el experimentado central forme parte del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el arranque del Grupo J.

La expulsión que originó la sanción ocurrió en Guayaquil, cuando Otamendi cometió una falta sobre Enner Valencia en una jugada considerada como una clara ocasión manifiesta de gol. El árbitro colombiano Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja directa sin recurrir al VAR. Esta fue la primera expulsión de Otamendi con la camiseta de la Selección Argentina.

Esta suspensión generó preocupación en el cuerpo técnico debido a la importancia que tiene Otamendi por su experiencia y liderazgo, especialmente en un torneo de la magnitud del Mundial. Por eso, durante las semanas previas, la AFA intensificó las negociaciones buscando una amnistía especial, siguiendo precedentes recientes de FIFA con otros jugadores sancionados.

Con la confirmación de la habilitación, Scaloni recupera a un pilar fundamental en la defensa para el debut ante Argelia y gana tranquilidad en una zona que también sigue de cerca la evolución física de Cristian “Cuti” Romero, otro defensor clave del plantel.