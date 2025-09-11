Un país sudamericano, el principal candidato para albergar el Mundial de Clubes 2029

Aunque recién terminó la primera edición y poco se sabe de cómo continuará, da la sensación de que el Mundial de Clubes llegó para quedarse. Por eso, comienzan los rumores para saber dónde se podría disputar y Brasil fue el que picó en punta y el primero que levantó la mano para poder organizar la cita con las mejores instituciones del planeta.

Según informó geglobo, uno de los medios más importantes del vecino país, ya se produjeron reuniones y asoma como el máximo candidato a quedarse con el evento, que se volvería a jugar en 2024, a mitad de año.

