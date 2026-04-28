Conflicto en el mar: denuncian que el Somu dejó 100 barcos parados en plena temporada de langostinos

En medio de la discusión por la situación económica, las cámaras pesqueras lanzaron un comunicado denunciando al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) como el responsable de la paralización de la actividad en plena temporada de langostinos.

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (Cepa) señalaron que "hay una flota de más de 100 barcos paralizada, repitiendo el escenario de 2025, con posibles pérdidas económicas para trabajadores, comercios, empresas y municipios".

A fines del año pasado la industria asumió el compromiso de revisar las condiciones económicas que pudieran dar viabilidad y sustentabilidad al sector en un contexto de crisis nacional.

Tras una serie de encuentros donde se presentaron diversas alternativas de trabajo, el 20 de febrero los empresarios presentaron ante el Ministerio de Trabajo una propuesta basada en tablas de escenario de mercado. "Sorpresivamente y de manera insólita el Somu manifestó 'desconocer' la propuesta —tratada durante meses— y solicitó se le dé traslado por 10 días, con una nueva instancia de encuentro el 6 de mayo", indicaron.

"Amparándose en un tecnicismo jurídico, el gremio puso literalmente en pausa todas las mesas de diálogo —la pública y la privada— y volviendo a foja cero la discusión", revelaron.

"No solo le resta relevancia al factor tiempo, esencial para la campaña del langostino y para la existencia del recurso, sino que le da la espalda a un contexto en el que todos necesitan trabajar y generar ingresos", sentenciaron.

Por este motivo, remarcaron que la cooperación debe prevalecer sobre las formas burocráticas e hicieron un llamado urgente al diálogo: "Las cámaras empresarias tienen la voluntad. Solo falta que la representación sindical demuestre tener la convicción y la responsabilidad necesarias para cuidar el sustento de los miles de argentinos que se ven impactados por esta actividad", concluyeron.