La Justicia falló a favor del Somu y fijó un precedente histórico para la pesca nacional

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó un fallo de primera instancia y avaló el reclamo del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), al establecer que las embarcaciones pesqueras deben operar con un mínimo de 10 tripulantes, tal como lo establece el convenio colectivo del sector.

La causa se inició a partir de una demanda contra la empresa Gaad Group S.A., armadora del pesquero “Marlene del Carmen”, que se había negado a cumplir con la dotación mínima exigida. Esa situación derivó en conflictos gremiales, medidas de fuerza y la paralización de actividades, además de su judicialización.

En su resolución, el tribunal respaldó el accionar del sindicato al considerar que fue “legal”, al tiempo que calificó como “ilegal” la conducta de la empresa. Desde el Somu celebraron el fallo y señalaron que se trata del resultado de “meses de insistencia” en defensa de lo que consideraban un derecho vulnerado.

El dictamen no solo impacta en este caso puntual, sino que establece un precedente para toda la actividad pesquera a nivel nacional. Según remarcaron desde el gremio, la sentencia fija una línea jurisprudencial que obliga a las empresas del sector a respetar las condiciones mínimas de trabajo, especialmente en lo vinculado a la cantidad de tripulantes.

Además, el fallo advierte sobre la necesidad de frenar intentos de reducción de personal que no se ajusten a la normativa vigente, en un contexto donde el sindicato denuncia presiones para flexibilizar condiciones laborales.

Hasta el momento, desde la empresa Gaad Group no hicieron declaraciones públicas. No obstante, la resolución judicial la obliga a adecuar su operatoria y cumplir con la dotación mínima establecida.

Desde el Somu anticiparon que este antecedente fortalecerá su posición en futuras negociaciones y conflictos en otros puertos del país.