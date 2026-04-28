Milei podría subirse al portaaviones nuclear más grande del mundo que opera frente a las costas de Mar del Plata

El portaaviones USS Nimitz, uno de los buques de guerra más grandes del mundo y propulsado por energía nuclear, opera desde este lunes frente a las costas de Mar del Plata en el marco de maniobras conjuntas con la Armada Argentina. Y según trascendió, el embajador estadounidense Peter Lamelas invitó al presidente Javier Milei a visitar la nave.

Con eje en el entrenamiento y la cooperación internacional, unidades de la Armada Argentina comenzaron un nuevo despliegue naval que tendrá como escenario el Atlántico Sur. Este martes zarparon desde Puerto Belgrano el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales”, mientras que este miércoles se sumarán desde Mar del Plata los patrulleros oceánicos ARA “Contraalmirante Cordero” y ARA “Piedrabuena”.

Las embarcaciones argentinas se integrarán en aguas de la Zona Económica Exclusiva con el portaaviones estadounidense USS “Nimitz” y el destructor USS “Gridley”, en el marco de un ejercicio combinado que se desarrollará entre el 27 y el 30 de abril, autorizado por el Decreto 264/2026.

El comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Pablo Germán Basso, quien participa a bordo del ARA “La Argentina”, explicó que el objetivo central es seguir elevando el nivel de adiestramiento y las capacidades operativas. En ese sentido, destacó que "este tipo de maniobras permite realizar prácticas clave, como ejercicios de defensa antiaérea con aeronaves de combate, además de fortalecer los estándares profesionales de la fuerza".

Las actividades forman parte de los denominados “Passing Exercise” (Passex), ejercicios de oportunidad que se concretan cuando buques de otras armadas transitan por la zona, y que apuntan a mejorar la interoperabilidad entre fuerzas.

Durante las jornadas en el mar, las tripulaciones llevarán adelante un cronograma exigente que incluirá maniobras tácticas, comunicaciones, formaciones complejas y operaciones aéreas conjuntas. También está previsto el tradicional “Photoex”, una práctica que permite registrar el despliegue de todas las unidades participantes.

Este tipo de encuentros -con antecedentes bajo el nombre “Gringo-Gaucho”- busca no solo mejorar el entrenamiento, sino también reforzar la presencia argentina en el mar. Además, representa una instancia de intercambio directo con una de las armadas más avanzadas del mundo.

El operativo irá sumando medios en forma escalonada. Está previsto que se incorporen aeronaves P3C Orion de exploración, helicópteros Sea King y más buques de superficie, entre ellos el destructor ARA “Sarandí” y la corbeta ARA “Robinson”.

Una vez finalizadas las maniobras, las unidades regresarán a sus bases para continuar con el cronograma anual de actividades. Mientras tanto, el despliegue vuelve a poner el foco en la importancia estratégica del Mar Argentino y en los desafíos permanentes vinculados a su defensa y control.

¿Milei se sube al portaaviones?

El portaaviones USS Nimitz, una de las mayores naves a propulsión nuclear de los Estados Unidos, llegó al país esta semana y se prepara para realizar maniobras conjuntas con unidades de la Armada Argentina. El buque cruzó por el Estrecho de Magallanes y desde el domingo se encuentra en Mar Argentino con destino al sur de Mar del Plata, donde se desarrollará uno de los ejercicios navales del Southern Seas 2026.

Según trascendió, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, invitó al presidente Javier Milei a que realice una visita a la nave, lo cual configura un nuevo gesto de alineamiento absoluto entre ambas administraciones.

De acuerdo a la información que adelantó Infobae de una fuente de la Casa Rosada, “hay altísimas chances” de que el mandatario argentino concurra a la nave.