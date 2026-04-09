El emotivo reencuentro de los tripulantes con sus familias tras 110 días en la Antártida

El aviso se desempeñó como Buque de Servicio Antártico brindando apoyo a la Campaña Antártica de Verano.

El aviso ARA “Bahía Agradable”, dependiente de la División Patrullado Marítimo, tomó amarras en la mañana del miércoles en la Base Naval Mar del Plata, marcando el cierre de su participación en la Patrulla Antártica Naval Combinada 2025/26.

Al mando del capitán de corbeta Leandro Ariel Bornancini, la unidad fue recibida por autoridades navales y familiares de la dotación después de 110 días fuera de su apostadero.

Tras completarse la maniobra de amarre, el personal que conforma la dotación fue saludado por el comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, comodoro de marina Fernando Enrique Pérez Kühn, quien les dio la bienvenida y los felicitó por el cumplimiento exitoso de su misión en aguas antárticas.

La unidad naval había zarpado el 19 de diciembre pasado con material destinado al apoyo logístico de la actividad antártica, arribando a Ushuaia el 26 de diciembre, dando inicio a una campaña que totalizó 88 días de mar, más de 8.200 millas navegadas y más de 100 días fuera de su apostadero natural.

El regreso del buque representa no sólo el cierre de una operación estratégica para el país, sino también la reafirmación del compromiso de la Armada Argentina con la cooperación internacional y la seguridad en la región antártica.

Durante su estadía en el continente blanco, el aviso se desempeñó como Buque de Servicio Antártico brindando apoyo a la Campaña Antártica de Verano, efectuando patrullaje en diversos sectores. Asimismo, participó en tareas de balizamiento e inspección, contribuyendo a la seguridad de la navegación y a la protección de la vida humana en el mar.

En ese marco, realizaron tareas de inspección y buceo en Puerto Arturo sobre el casco del buque polar ARA “Bahía Paraíso”, reforzando el compromiso de la institución con el monitoreo de los restos náuticos en la zona. De igual forma, el ARA “Bahía Agradable” visitó diversas bases antárticas nacionales y extranjeras, fortaleciendo la presencia argentina en el continente blanco y el vínculo con la comunidad internacional.

Durante su permanencia en Ushuaia, la unidad llevó adelante una operación logística en Bahía Buen Suceso, donde recuperó un boyón varado en la zona costera mediante maniobras de remolque en condiciones de acceso restringido. Esta tarea contribuyó al mantenimiento del sistema de señalización marítima y reforzó el adiestramiento del personal en operaciones complejas.

Ya de regreso, la unidad recaló en Puerto Madryn, donde participó en las actividades conmemorativas por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y formó parte de la Vigilia y del acto oficial.

Adicionalmente, durante Semana Santa tres buzos de la dotación participaron de un vía crucis submarino organizado por el Municipio, y también el buque abrió sus puertas a la comunidad, recibiendo a más de mil visitantes, fortaleciendo el vínculo entre la Armada Argentina y la sociedad.

Después de su paso por Puerto Madryn, la unidad efectuó una escala en la Base Naval Puerto Belgrano para la descarga de material destinado al Comando Conjunto Antártico.