Adorni reconoció que Mar del Plata perdió 106 mil turistas en 2025 por el cierre de Chapadmalal

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció en su informe presentado a la Cámara de Diputados que el cierre de la Unidad Turística Chapadmalal le hizo perder a Mar del Plata más de 106 mil turistas en dos años.

El dato surge del Informe 145 elevado este miércoles a la Cámara de Diputados de la Nación, donde Adorni respondió 2.151 preguntas realizadas por los distintos bloques. Entre ellas, varias apuntaron a obtener precisiones sobre el presente y el futuro de Embalse y Chapadmalal, las dos unidades que hasta 2024 estaban afectadas al turismo social y que el año pasado estuvieron cerradas y fueron trasladadas de la órbita de la Secretaría de Turismo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe).

"Jóvenes y memoria", el programa de la Comisión Provincial por la Memoria dejó de tener su encuentro final en Chapadmalal. Foto: CPM.

Uno de los datos más relevantes surgió de una pregunta de la Coalición Cívica respecto a la cantidad de personas alojadas en los últimos años en los hoteles estatales. Al respecto, y en el caso de Chapadmalal, Turismo precisó que en 2022 se alojaron 59.902 personas, la cifra ascendió a 84.392 en 2023 y cayó a 11.266 en 2024, cuando el gobierno de Milei limitó la apertura de los hoteles.

Asimismo, también se expuso el impacto de la negativa de Nación a ceder las instalaciones del sur de General Pueyrredon para alojar a participantes de “Jóvenes y Memoria”, un programa de la Provincia de Buenos Aires destinado a jóvenes de sectores vulnerables que concluía con un encuentro en Chapadmalal.

Datos oficiales del Informe 145 de la Jefatura de Gabinete.

En este caso, en 2022 se ocuparon 18.254 plazas (con alumnos de 958 escuelas), la cifra subió a 22.200 en 2023 (1.498 escuelas) y bajó a 14.800 al año siguiente (con 762 escuelas). En 2025, la instancia final se celebró en distintos municipios bonaerenses, con una delegación menor que se alojó en un predio cercano al Parque Camet.

Así, de los datos surge que, debido al cierre de Chapadmalal, en dos años la ciudad dejó de recibir unos 106 mil turistas, entre las personas alojadas en los hoteles y los participantes del programa bonaerense.