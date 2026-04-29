Donarán los órganos de la nena que murió tras tropezar en la escuela: "Que su luz siga presente en otras vidas"

El caso de Luna Miqueo Cuello, la nena de seis años que falleció tras sufrir una caída durante el recreo en una escuela de Rosario, aún mantiene conmocionado a todo el país. Por motivos que aún son materia de investigación, Luna se desplomó e impactó su cabeza contra un banco de cemento.

Su papá, Ricardo, confirmó en las redes sociales que toda la familia decidió donar los órganos de la niña para que “su amor y su luz sigan presentes en otras vidas”. Junto a un demoledor mensaje en Facebook, el hombre expresó: "Elegimos que su historia también sea una oportunidad de vida para otros”.

El desgarrador mensaje del papá de Luna

“Mi hija Luna era una niña profundamente alegre, ocurrente y llena de amor. Tenía una forma única de mirar el mundo, con una dulzura y una generosidad que se sentían en cada lugar al que iba. Le encantaba jugar, reír, compartir, y tenía esa capacidad tan especial de hacer sentir bien a los demás”, expresó Ricardo.

“Desde muy chiquita, a sus 2 años, comenzó el jardín, la colonia y distintas actividades. En cada uno de esos espacios dejó una huella. No sólo por su energía y su alegría, sino también por su forma de vincularse, por su cariño sincero y su manera de incluir a todos. Luna también tenía su fe. Amaba a Jesús y esa fe era parte de su esencia, de su forma de amar y de dar. Nos enseñó mucho más de lo que una niña tan pequeña podría imaginar”, continuó en la publicación.

“También queremos que este dolor sirva para generar conciencia. Los niños necesitan jugar, es parte de su naturaleza, y como adultos no podemos ni debemos impedirlo. Pero sí tenemos la responsabilidad de brindarles herramientas, espacios seguros y la contención necesaria para que puedan hacerlo de manera cuidada”, agregó Ricardo, quien además destacó el trabajo de los maestros “muchas veces en condiciones que no son las ideales y sin el acompañamiento necesario de las autoridades”.

“Por eso, este mensaje también es de respeto y de pedido: que se generen las condiciones adecuadas para que puedan acompañar a nuestros hijos como merecen. Que este terrible accidente no sea en vano. Que nos impulse a crecer como sociedad, a revisar, a mejorar y a cuidar más. Que nos encuentre más atentos, más comprometidos y más humanos. Luna dejó una marca imborrable en todos los que la conocieron. Su recuerdo vivirá siempre en nosotros y en cada persona que tuvo la suerte de cruzarse con ella. Que su energía, su alegría y su amor sigan siendo motor para seguir adelante. Quiero que se la recuerde por su vida, no por su final. Donar es multiplicar el amor”, cerró Ricardo.