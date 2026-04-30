Día del Trabajador: cómo será el cronograma de guardias durante el feriado

Se viene un nuevo fin de semana largo, en este caso en conmemoración por el Día del Trabajador y como es habitual en estos recesos, habrá cambios en la disposición de los servicios esenciales de Mar del Plata y Batán.

Por tal motivo, la Municipalidad de General Pueyrredon informa el funcionamiento de las guardias para este viernes 1 de Mayo y el resto del fin de semana.

Salud

Los Centros de Salud que permanecerán abiertos son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475). Habrá demanda espontánea del Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100) de 8 a 18.

Asimismo, el Centro de Salud 1, ubicado en Avenida Colón y Salta, permanecerá cerrado durante el viernes. Ante cualquier emergencia médica, se puede llamar al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.

Cementerios

Durante los feriados, el Cementerio Parque abrirá sus portones de 7 a 17.30, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12. El ingreso de servicios fúnebres de inhumación a nicho, bóveda y panteón se realizará de 9 a 12.

En el Cementerio Loma, la atención administrativa será de 8 a 17.30. Mientras que la introducción a depósito temporario será de 9 a 12.30. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17.30 y el acceso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen, de 8 a 13.

Basura

Desde el Municipio indicaron este viernes 1 de mayo no habrá recolección de residuos y se retomará el servicio con normalidad a partir del sábado 2 a las 6.

Seguridad y Emergencias.

Seguridad

En cuanto a la Secretaría de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911.

Desarrollo Social

Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911.

Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.

Obras Sanitarias

En Obras Sanitarias se mantendrán las guardias operativas por los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas están habilitados el WhatsApp 223 6948900, la línea telefónica 0810 666 2424 y el sitio web www.osmgp.gov.ar

Para más información sobre los servicios municipales, se puede ingresar a www.mardelplata.gob.ar