Día del Trabajador: cómo será el cronograma de guardias durante el feriado
La Municipalidad de General Pueyrredon informa cómo funcionarán los distintos servicios.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Se viene un nuevo fin de semana largo, en este caso en conmemoración por el Día del Trabajador y como es habitual en estos recesos, habrá cambios en la disposición de los servicios esenciales de Mar del Plata y Batán.
Por tal motivo, la Municipalidad de General Pueyrredon informa el funcionamiento de las guardias para este viernes 1 de Mayo y el resto del fin de semana.
Salud
Los Centros de Salud que permanecerán abiertos son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475). Habrá demanda espontánea del Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100) de 8 a 18.
Asimismo, el Centro de Salud 1, ubicado en Avenida Colón y Salta, permanecerá cerrado durante el viernes. Ante cualquier emergencia médica, se puede llamar al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.
Cementerios
Durante los feriados, el Cementerio Parque abrirá sus portones de 7 a 17.30, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12. El ingreso de servicios fúnebres de inhumación a nicho, bóveda y panteón se realizará de 9 a 12.
En el Cementerio Loma, la atención administrativa será de 8 a 17.30. Mientras que la introducción a depósito temporario será de 9 a 12.30. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17.30 y el acceso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen, de 8 a 13.
Basura
Desde el Municipio indicaron este viernes 1 de mayo no habrá recolección de residuos y se retomará el servicio con normalidad a partir del sábado 2 a las 6.
Seguridad y Emergencias.
Seguridad
En cuanto a la Secretaría de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911.
Desarrollo Social
Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911.
Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.
Obras Sanitarias
En Obras Sanitarias se mantendrán las guardias operativas por los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas están habilitados el WhatsApp 223 6948900, la línea telefónica 0810 666 2424 y el sitio web www.osmgp.gov.ar
Para más información sobre los servicios municipales, se puede ingresar a www.mardelplata.gob.ar
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