Se viene el Gran Corso Central de Mar del Plata: confirman día, horario y lugar

Como desde hace unos años, el Carnaval se vivirá con todo el ritmo y el color en Mar del Plata con la realización del Gran Corso Central.

Este domingo a partir de las 18 en la zona de Plaza España -Avenida Libertad y la costa- se volverá a llevar a cabo el gran Corso Central de los Carnavales Marplatenses 2026 que organizan el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EmturyC), la Asociación Carnavales Marplatenses (CAR.MA) y la organización “Al Ritmo del Carnaval”.

Esta es la fecha principal de los clásicos festejos y contará con el desfile de la Guardia Nacional del Mar y más de 20 murgas y comparsas de diferentes organizaciones que, entre niños, adolescentes y adultos, congregan a más de 1000 personas.

Asimismo, habrá un escenario murguero y, en dicho lugar, el cierre estará a cargo de Operación Rosa Rosa.

En caso de lluvia el Corso Central se reprogramará al día lunes 16 a las 18:00.