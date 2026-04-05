Mar del Plata recibió más de 250 mil turistas en los últimos dos fines de semana largos

Los feriados por el 24 de marzo y el 2 de abril, sumados a Semana Santa, impulsaron el turismo.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) brindó un balance de la cantidad de turistas que eligió Mar del Plata para disfrutar de los últimos dos fines de semana largo, por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y del Veterano y los Caídos en Malvinas que estuvo atravesado por Semana Santa.

De acuerdo al organismo municipal, a lo largo de estas dos fechas, arribaron 251.000 turistas, lo que representa un 9% más que el año pasado, aunque en esa ocasión fueron menores los días de descanso.



En paralelo, otros sectores como Uthgra Mar del Plata advirtieron que la ciudad "no explotó" durante Semana Santa y sostuvieron que en realidad fue "un fin de semana largo más" para la ciudad, sin la inyección económica de otros años.

Los balances coinciden en un bajo consumo, más allá del crecimiento de turistas.

Así lo consideró su secretario general Pablo Santín, quien también manifestó que la ocupación hotelera rondó el 50% y que, aunque el turismo “siempre empuja el trabajo” en la hotelería y la gastronomía, el consumo fue “muy cuidado” y la actividad no alcanzó los niveles de otros años.

A pesar de ese análisis, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) precisó que Mar del Plata volvió a ser el destino más elegido de la costa atlántica y uno de los más concurridos del país, si bien comunicó que el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales, es decir descontando el efecto inflación.

Conforme al informe, ese movimiento se replicó en otros puntos de la costa bonaerense, con niveles de ocupación dispares según destino y tipo de alojamiento. Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas mostraron buenos niveles de ocupación, en algunos casos superiores al 80%, con una demanda sostenida por escapadas de corta duración.