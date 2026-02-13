Carnaval: cómo será el cronograma de guardias durante los dos feriados

En el marco del fin de semana largo por los feriados de Carnaval, previstos para este lunes 16 y martes 17 de febrero, la Municipalidad de General Pueyrredon informa cómo funcionarán los distintos servicios durante esas jornadas.

Salud

Desde la Secretaría de Salud se informa para el lunes 16 y martes 17 de febrero, los Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) que permanecerán abiertos son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475).

Por otra parte el Centro de Salud 1, ubicado en Avenida Colón y Salta, el lunes 16 permanecerá cerrado y brindará servicio el martes 17 de febrero de 8 a 13.

Ante emergencias médicas, el SAME atenderá las 24 horas llamando al 107, mientras que la línea 109 estará disponible para asistencia en salud mental.

Seguridad

En cuanto a la Secretaría de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911. Además, el servicio de seguridad en playas funcionará con normalidad de 8 a 20 todos los días de la semana.

Basura

Respecto de la higiene urbana, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) informa que el servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad.

Cementerios

Durante los días feriados de Carnaval, en el cementerio Parque, la apertura y cierre de portones será de 7 a 17:30, al tiempo que la atención al público en la Administración será de 7:30 a 12. Asimismo, el horario de Ingreso de Servicios Fúnebres para sepultura, nicho y bóveda será de 9 a 12.

Por su parte, en el Cementerio de la Loma la atención en la Administración será de 8 a 17:30. En cuanto a la apertura y cierre de accesos, el portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17:30, mientras que el portón de Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen lo estará de 8 a 13. La introducción a depósito temporario será de 9 a 12:30.

Desarrollo Social

Desde el área de Desarrollo Social, el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. En casos de violencia de género se podrá llamar a la línea 144, y ante situaciones de emergencia, comunicarse con el 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden contactar a través de la opción 5 del 147, al teléfono del parador Las Américas 465 0443 o por WhatsApp al 223 5209122.

Obras Sanitarias

La empresa Obras Sanitarias (OSSE) mantendrá guardias operativas en los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 2236948900, llamar al 0810-666-2424 o acceder al sitio www.osmgp.gov.ar . Las oficinas comerciales permanecerán cerradas el lunes y martes.

Durante el fin de semana largo, la Torre Tanque abrirá sus puertas el sábado, el lunes y el martes, en todos los casos, de 18 a 20.45. El domingo hay descanso del personal. Se pueden adquirir las entradas a través de la web de OSSE.